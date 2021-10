Leipzig

In der Industrie in Sachsen und Thüringen sorgen Lieferengpässe weiterhin für Probleme. Das betrifft insbesondere die Autohersteller und ihre Zulieferer, aber nicht nur. Der Materialmangel wirkt sich immer stärker auch auf den Arbeitsmarkt aus, wie die Agentur für Arbeit mitteilt.

Im vergangenen September gab es in Sachsen 197 Anzeigen von Firmen, die Kurzarbeitergeld beantragt haben, und zwar für 6254 Personen, wie die Landesarbeitsagentur Sachsen auf Nachfrage mitteilt. In Thüringen waren es 80 Anzeigen für rund 3900 Beschäftigte. Nach Zahlen von Ende Sommer sind rund 80.000 Beschäftigte in Sachsen und 37.000 in Thüringen in Kurzarbeit. Eine Besserung sei nicht in Sicht, sagt eine Agentursprecherin. Insbesondere, weil die Anträge auf Kurzarbeitergeld aus der Automobil- und Zulieferindustrie und zu geringeren Teilen aus Bau und Handel steigen.

Lage spiegelt sich nicht in voller Wucht in Statistik wider

„Die Entwicklung ist alarmierend, auch wenn wir weit entfernt sind von den hohen Kurzarbeiterzahlen Anfang des Jahres“, meint Markus Schlimbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Sachsen. Er spricht von einer gegenläufigen Entwicklung. Während die Zahlen in der Industrie steigen, gehen sie in anderen Bereichen – insbesondere in der Gastronomie und Hotellerie – zurück, weil sich die Lage nach dem Ende der Corona-Krise wieder normalisiert.“

Aber auch aus einem weiteren Grund würde sich die Situation im Verarbeitenden Gewerbe nicht in voller Wucht in der Statistik der Arbeitsagenturen widerspiegeln. „Das liegt daran, dass viele Firmen in Sachsen und Thüringen ihre Zentrale in westdeutschen Bundesländern haben. Im Gegensatz zur Arbeitslosigkeit melden Firmen zumeist an ihrem Stammsitz Kurzarbeit an, um Entgeltausfälle zu erhalten“, erklärt der Gewerkschafter.

Immer wieder stehen bei Autoherstellern die Bänder still

Porsche Leipzig sei aktuell von der Chipkrise nicht betroffen, meint Leipzigs IG-Metallchef Bernd Kruppa, aber bei Herstellern wie BMW und VW stünden in den Werken in Ost und West immer wieder die Bänder still. „Das wirkt sich auch auf Zulieferer und Logistikfirmen der Region aus“, so der Gewerkschafter. Weil VW weniger produziere, könne zum Beispiel das Neue Zahnradwerk ZWL in Liebertwolkwitz weniger an Getriebehersteller, die Volkswagen beliefern, absetzen. In der Folge befinde sich rund ein Drittel der Belegschaft der Neuen ZWL in Kurzarbeit, so Kruppa.

„Wir sind nah dran an den Unternehmen. Das Stöhnen nimmt an allen Ecken und Ende zu“, sagt Andreas Wächtler vom Netzwerk der Automobilzulieferer Sachsen (AMZ). „Längst mangelt es nicht nur an Mikrochips, auch andere elektronische Bauteile und Materialien, ob aus Kunststoff oder Metall fehlen auf breiter Front.“ Zudem bereiten die steigenden Energiepreise immer mehr Firmenchefs Kopfschmerzen.

Mit einer Entspannung sei kurzfristig nicht zu rechnen, heißt es beim ifo-Institut in München. Nach Untersuchungen des Instituts waren im vergangenen Monat bundesweit 610.000 Menschen in Kurzarbeit, nach 694.000 im August. Im Juli hatte es mit 1,07 Millionen noch deutlich mehr Menschen in Kurzarbeit gegeben. Der Rückgang habe sich verlangsamt, und zwar wegen der Lage in der Industrie, heißt es.

Bundesregierung reduziert ihre Wirtschaftsprognose

Die Entwicklung wirkt sich auch auf die Konjunktur im Land aus. Die Bundesregierung rechnet nur noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland für das laufende Jahr von 2,6 Prozent. Im April ging sie noch von einem Plus von 3,5 Prozent aus.

Die Senkung der Erwartungen für dieses Jahr kommt nicht überraschend. Erst Mitte Oktober hatten führende Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr heruntergeschraubt. Die anhaltenden Folgen der Pandemie und Lieferengpässe bremsen den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Im Verlauf des Jahres 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen, heißt es. Für 2022 wird ein Wachstum von 4,1 Prozent statt wie bisher 3,6 Prozent.

Von Andreas Dunte