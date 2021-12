Mitteldeutschland

Mitten in der Corona-Krise sorgen Rohstoffknappheit und Lieferengpässe bereits dafür, dass in manchen deutschen Kommunen die Abholung von leichten Verpackungsabfällen wie Joghurtbechern, Konservendosen, Aluschalen und Getränkekartons erschwert wird: Mancherorts gehen den Ausgabestellen schlicht die Gelben Säcke aus.

So mehrten sich Mitte November im Altenburger Land die Indizien, dass die zum Sammeln von Kunststoff, Aluminium, Weißblech und Verbundmaterialien wie Getränkekartons gedachten Gelben Säcke rar werden könnten. Sie waren kurzzeitig nicht erhältlich oder wurden nur in begrenzten Mengen abgegeben. Die örtliche Remondis-Niederlassung erklärte, dass mit einem begrenzten Vorrat, konnte kurz darauf aber Entwarnung geben. Ein Einzelfall oder müssen sich auch Verbraucherinnen und Verbraucher andernorts auf Lieferprobleme an den Ausgabestellen einstellen?

Lieferengpässe bei Gelben Säcken bis zum Frühjahr 2022 möglich

Eine Nachfrage in den umliegenden Landkreisen ergibt, dass das in den wenigsten Haushalten zum Problem werden dürfte. Michael Schneider, Pressesprecher der deutschlandweit agierenden Recycling- und Dienstleistungsfirma Remondis, erklärt auf erneute Nachfrage, dass derzeit zwar keine Störungen gemeldet worden sind, aber Lieferprobleme noch nicht auszuschließen seien. „Wir versuchen das durch Umschichtungen zwischen den einzelnen Niederlassungen so weit wie möglich zu verhindern.“

Laut ihm gehe der Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser und Rohstoffwirtschaft (BDE) davon aus, dass diese voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 beendet sein werden. „Im Falle von Engpässen können die Haushalte deshalb vorübergehend transparente Säcke nutzen und diese am Tag der Abholung bereitstellen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lieferketten bei Kunststoffherstellung gestört

„Aktuell haben wir keine Probleme bei der Verfügbarkeit von Gelben Säcken in unseren Vertragsgebieten. Offenbar soll es aber aktuell Engpässe bei der Zulieferung von HDPE/LDPE für die Herstellung von Gelben Säcken geben“, antwortet Susanne Jagenburg, Pressesprecherin ALBA Group, die in einem Teil Nordsachsens mit dem Verteilen und Einsammeln der Gelben Säcke betraut ist. Bei LDPE und HDPE handelt es sich um Kunststoffgranulate, die für die Herstellung der dünnen, fast transparenten Säcke benötigt werden.

Diese machen es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entsorgungsunternehmen einfacher zu erkennen, dass er nicht für andere Müll zweckentfremdet wurde. „Sollten auch unsere Vertragsgebiete in der Zukunft von Lieferengpässen für Gelbe Säcke betroffen sein, werden wir auf Bestandsmaterial zurückgreifen“, erklärt Pressesprecherin Susanne Jagenburg. Alternativ könnten betroffene Bürgerinnen und Bürger auch hier transparente Abfallsäcke zur Entsorgung nutzen.

Transparenter Müllbeutel kann bei Bedarf genutzt werden

Wichtig sei, dass diese nicht blickdicht seien, damit kontrolliert werden könne, dass nichts fehleingeworfen wurde. „Zudem nehmen auch vielerorts die kommunalen Wertstoffhöfe getrennt gesammelte Verpackungsabfälle kostenfrei entgegen“, erläutert sie.

Zu Engpässen kann es in der Region ohnehin nur in den Kommunen kommen, die weiterhin auf die Gelben Säcke setzen. Das ist nur in einem Teil von Nordsachsen der Fall. Im anderen sowie in den benachbarten Nachbarkreisen wird flächendeckend bereits auf die langlebigere Gelbe-Tonnen-Lösung gesetzt: „Wir haben im Landkreis Leipzig die gelbe Tonne eingeführt, Entsorger sind die ALL und die ALBA – nicht der Landkreis“, teilt Brigitte Laux, Pressesprecherin des dortigen Landratsamts, auf Anfrage mit. Ein Mangel an Gelben Säcken sei demnach nicht bekannt.

Gelbe Tonne hat sich als Alternative bewährt

Und auch im Landkreis Mittelsachsen wurden 2013 bei einer Vereinheitlichung die Gelben Säcke zugunsten der Tonne weitestgehend abgeschafft, beschreibt Jens Irmer, Geschäftsführer der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen.

Beweggründe seien damals bereits schon die immer wieder kehrenden Lieferschwierigkeiten der Gelben Säcke gewesen, zusätzlich der Missbrauch und die Verschmutzung der Landschaft und der Straßen. „Seitdem haben wir Ruhe“, sagt er. „Sollten die Gelben Tonnen gefüllt sein, dürfen die Bürger auch transparente Säcke zur Abfuhr neben die Gelben Tonnen stellen.“

Finanziert werden die Gelben Säcke und Tonnen nicht über Abfallgebühren, sondern über das sogenannte Duale System bereits beim Kauf von verpackter Ware. Darin enthalten sind Lizenzgebühren, über die die Verpackungen später dann entsorgt und verwertet werden.

Von Manuel Niemann