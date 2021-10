Leipzig

Bekommt man noch einen Termin beim Handwerker? Ist das Bauprojekt noch zu bezahlen? Stehen womöglich bald die Bänder in der Industrie still? In Mitteldeutschland wächst die Sorge vor Lieferengpässen. Die LVZ fragt nach, wie schlimm es wirklich aussieht.

Endlich befinde sich die Wirtschaft nach der Corona-Krise auf Erholungskurs, heißt es bei der Dresdner Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Die Auftrags- und Umsatzzahlen steigen. Laut Umfrage unter sächsischen Firmenrechnen aktuell gut 28 Prozent mit weiterem Wachstum - der Anteil ist fast doppelt so hoch wie im Herbst vergangenen Jahres. Doch es droht Ungemach. Neben steigenden Kraftstoff- und Energiepreisen machen den Firmen zunehmend fehlende Rohstoffe und Vorprodukte Sorgen, heißt es.

Minister Dulig warnt vor wirtschaftlichen Risiken

Ein ähnliches Bild zeichnet die sächsischen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern. „Sowohl die Geschäftslage als auch die Erwartungen der Unternehmen zeigen nach oben und erreichen den jeweils höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020“, sagt Leipzigs IHK-Präsident Kristian Kirpal. Mit den Lieferengpässen wachsen aber auch die wirtschaftlichen Risiken.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zeigt sich im Gespräch mit der LVZ alarmiert: „Die Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten könnten den Aufschwung der sächsischen Wirtschaft bremsen.“ Und weiter: „Die Zahl der unerledigten Aufträge aufgrund fehlender Materialien in der Industrie steigt. Dies hat sowohl unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsplanung in den Unternehmen selbst, als auch auf die Verfügbarkeit von Konsum- und Investitionsgütern.“

Die Freude über zuletzt wachsende Umsätze sei im ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau getrübt, bestätigt der zuständige Verband VDMA. Man befinde sich endlich auf Erholungskurs. Doch weil das Material knapp sei, könnten die Firmen trotz voller Auftragsbücher zum Teil nur eingeschränkt produzieren.

„Angebote zu seriösen Festpreisen sind schwierig“

Ähnlich im Handwerk. „Weltweite Lieferprozesse scheinen aus dem Takt geraten“, sagt Volker Lux, Geschäftsführer der Handwerkskammer Leipzig. „Unsere Betriebe spüren dies insbesondere durch die mangelnde Verfügbarkeit von Baustoffen und Halbzeugen. Dieser Mangel führt zu Preisexplosionen. Handwerksbetriebe haben aus diesem Grund große Schwierigkeiten, in ihren Angeboten seriöse Festpreise zu garantieren.“

Für die Misere gebe es mehrere Gründe, sagt der Dresdner Wirtschaftsprofessor Joachim Ragnitz. Der Mangel an Halbleitern, der insbesondere der Autoindustrie und Herstellern von Unterhaltungselektronik Sorge bereite, liege unter anderem in Produktionsausfällen von Werken in Asien begründet. Gleich mehrfach mussten ganze Werke wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen werden. Verantwortlich seien ferner Staus an Häfen in aller Welt und fehlende Containerkapazitäten. Eine der Folgen werden steigende Preise sein, glaubt der Vize-Chef des Dresdner ifo-Instituts. Das sei so bei wachsender Nachfrage und gleichzeitig geringerem Angebot aufgrund von Lieferengpässen. Zugleich würden weitere Preissteigerungen bei Rohstoffen und Waren das Geschäft bremsen. Ein Kreislauf. Betroffen seien Industrie, mittelständisches Gewerbe und Einzelhandel gleichermaßen.

An allen Ecken und Enden wird es in Deutschland knapp – von der Waschmaschine über Möbel und Papier bis hin zum Produkt aus Plastik wie Spielzeug, Turnschuhe oder Verpackungen.

Geschenke: Nicht jeder wird zu jeder Zeit fündig werden

Die Entwicklung könnte auch das Weihnachtsgeschäft treffen. „Bereits in den vergangenen Monaten gab es insbesondere bei Unterhaltungstechnik und anderen elektronischen Gütern Engpässe, mussten Kunden lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder auf ein anderes Produkt ausweichen, sei es bei Druckern, Computern oder Smartphones“, berichtet Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband Sachsen. Das bestätigt der Unternehmer Manfred Beckmann, Spezialist für Heimelektronik. Als ein Beispiel nennt er hochwertige Mehrkanalverstärker. Wegen des Chipmangels lägen die Lieferzeiten hier bei rund sechs Monaten. „Bei analogen Verstärkern sieht es besser aus, aber wer etwas Spezielles sucht, muss warten.“

Engelmann-Merkel versucht dennoch die Sorgen etwas zu nehmen. „Die Händler in Sachsen sind intensiv dabei, ihre Läger zu füllen. Klar, nicht jeder wird zu jeder Zeit fündig werden. Und vielleicht auch auf ein Produkt eines anderen Herstellers ausweichen müssen. Ich gehe aber nicht von einem Fest ohne Geschenke aus.“

Weihnachtsgeschenke seinen das eine, meint ifo-Experte Ragnitz. Zur Not kann gibt es die auch mal später. „Viel problematischer ist es, wenn man nicht bauen oder Investitionsgüter herstellen kann.“

Von Andreas Dunte