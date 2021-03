Lieferprobleme bei Biontech: Vorerst keine neuen Corona-Impftermine in Sachsen

Dresden

In Sachen Corona-Impfung droht erneut Ungemach. In Sachsen werden zunächst bis Montag keine neuen Termine vergeben, weil der Impfstoff knapp ist. Der Grund: Biontech/Pfizer hat Lieferschwierigkeiten. Der Pharmakonzern werde „etwas weniger als in den vergangenen Wochen liefern“, teilte das Sächsische Gesundheitsministerium auf LVZ-Anfrage mit. „Wir werden am Montag also eine Lieferdelle haben.“

Statt der geplanten 52 650 Dosen – wie in den vorangegangenen Wochen – sollen am Montag lediglich 46 800 Dosen nach Sachsen kommen. Das wären knapp 6000 Dosen weniger. Die Folgen sind allerdings gravierend.

Erstimpfungen zunächst nur noch mit Astrazeneca

Von einem ganzen „Rattenschwanz“ spricht Kai Kranich, Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das in Sachsen für den Betrieb der Impfzentren verantwortlich ist. „Stand Freitag – und das wird sich wahrscheinlich auch übers Wochenende so halten – können wir keine Erstimpftermine anbieten“, räumte er ein. Da nicht mehr 50, sondern nur noch 20 Prozent des Biontech-Impfstoffs zurückgehalten werden müssen, konnten folgerichtig mehr Menschen in den vergangenen Tagen eine Erstimpfung erhalten. Diese müssten nun zunächst zweitgeimpft werden, was auf Kosten der Erstimpfungen gehe, erklärt Kranich das Procedere.

Mehr noch: Auch bei bereits vergebenen Terminen in der kommenden Woche kann nun wahrscheinlich kein Biontech-Impfstoff angeboten werden. „Erstimpfungen also bis auf Weiteres allesamt mit Astrazeneca“, heißt es knapp aus dem Gesundheitsministerium. „Wir hoffen sehr auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, wenn sie in den Impfzentren gefragt werden, ob sie sich auch mit Astrazeneca impfen lassen würden“, appelliert DRK-Sprecher Kranich. Mittlerweile wurde der Impfstoff auch für alle Altersgruppen freigegeben.

Neue Verzögerungen drohen durch Fragebögen

Die Misere könnte sogar noch größer werden, weil Impfwillige dann im Impfzentrum einen neuen Fragebogen ausfüllen müssten. Damit aber wären zusätzliche Verzögerungen und Staus absehbar. „Unsere Bitte wäre: Wenn man einen Impftermin hat, bitte beide Fragebögen ausfüllen und unterschrieben mit ins Impfzentrum bringen“, sagt der DRK-Sprecher. Dies gelte für den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer, aber auch für den Vektorimpfstoff von Astrazeneca. Beide Bögen befinden sich auf der Corona-Webside des Freistaats www.coronavirus.sachsen.de.

Kranich bestätigte zugleich einen LVZ-Bericht, wonach mittlerweile auch die Priorisierungsgruppe 2 geöffnet wurde, um mit Astrazeneca geimpft zu werden. Sowohl in der Infrastruktur als auch in der Öffnung der Berechtigungsgruppen sei man mittlerweile gut aufgestellt. Kranich: „Theoretisch ist alles freigeschaltet – wir haben bloß keine Termine.“

Neues Impfzentrum startet in Grimma

Am Freitag öffnete in Grimma ein weiteres temporäres Impfzentrum für die Region Leipzig. Zuvor hatte Plauen bereits in einer Mehrzweckhalle neue Impfmöglichkeiten erhalten. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte im Muldental, sie hätte es begrüßt, wenn Sachsen als Nachbarland des Hochinzidenzgebietes Tschechien mit der sich ausbreitenden britischen Mutationsvariante mehr Impfstoff erhalten hätte. Dafür gebe es unter den Ländern derzeit aber keine Mehrheiten.

Die sächsischen Hausärzte kritisierten Verzögerungen beim Start eines Modellprojekts mit Impfungen in 39 landesweit verteilten Praxen. Köpping will nun am Montag den offiziellen Startschuss in Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) geben. Nach mehrfacher Ankündigung traf der Impfstoff am Donnerstag auch bei den beteiligten Ärzten in Leipzig ein.

Astrazeneca weist Sorgen zurück – EU-Behörde warnt vor Nebenwirkung

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca hat derweil Sorgen wegen schwerer Nebenwirkungen seines Corona-Impfstoffs zurückgewiesen. „Eine Analyse unserer Sicherheitsdaten von mehr als 10 Millionen Datensätzen hat keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Lungenembolien oder tiefe Venenthrombosen gezeigt“, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das gelte für alle Altersgruppen, Geschlechter, Länder oder Chargen des Astrazeneca-Impfstoffs.

Dänemark und andere Länder hatten zuvor Impfungen mit dem Stoff ausgesetzt. Als Grund wurden Berichte über einen Todesfall und schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel nach der Impfung genannt. Man könne jedoch noch nicht feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln bestehe, hieß es. Nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) kann der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca schwere allergische Reaktionen auslösen. Das teilte die Behörde am Freitag mit.

Von Roland Herold