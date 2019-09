Linke-Abgeordnete sprechen Feiks das Vertrauen aus

Dresden

Parlamentarier der sächsischen Linken haben am Donnerstag mit einem Geschlossenheitsaufruf auf die aktuelle Personaldebatte reagiert. Darunter sind nicht nur alle 14 Landtagsabgeordneten, sondern unter anderem auch die Europaabgeordnete Cornelia Ernst und der Leipziger Sören Pellmann, der für die Linke im Bundestag sitzt. Die Linke hatte bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag deutlich eingebüßt: Mit 10,4 Prozent der Wählerstimmen erreichte sie rund acht Prozentpunkte weniger als im Jahr 2014, die Fraktion wird damit von 27 auf 14 Abgeordnete dezimiert.

Appell gegen Personaldiskussionen

In der gemeinsamen Erklärung heißt es nun: „Die nach dem Wahlsonntag offen ausgebrochene Personaldiskussion wird dieser Situation nicht gerecht. Die einfache Suche nach Schuldigen für dieses Ergebnis vernachlässigt die Dramatik der Lage. ... Die Ursachen liegen tiefer und auch nicht nur im Landesverband.“ Es stehe „nicht weniger auf dem Spiel als die Zukunft unserer Partei“, mahnen die Parteiprominenten. Damit wird der Parteispitze um die zuvor kritisierte Landesvorsitzende Antje Feiks und Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak das Vertrauen ausgesprochen.

„Zeit des Zusammenrückens“

Pikant ist dabei, dass Pellmann zuvor offen personelle Konsequenzen gefordert hatte – nun schwenkt er offensichtlich um. Zu den 18 prominenten Erstunterzeichnern zählt auch die Landtagsabgeordnete Susanne Schaper aus Chemnitz, die in Linke-Kreisen immer wieder für die Feiks-Nachfolge ins Gespräch gebracht worden war. „Es ist die Zeit des Zusammenrückens, nicht des Teilens angebrochen“, lautet die Forderung an die rund 8000 Parteimitglieder in Sachsen.

Landeschefin Feiks : Es geht um das Überleben der Linken

Antje Feiks hatte zuvor gegenüber der LVZ erklärt, es gehe um das Überleben der Partei. „Wenn ich der Meinung wäre, ein Rücktritt würde helfen, würde ich das tun. Als Faustregel gilt: Zuerst Wahlen auswerten und über Ausrichtung und Inhalte entscheiden – dann über Personal“, erklärte die seit knapp zwei Jahren amtierende Landesvorsitzende. Entscheidungen über Personalfragen könnte der Landesparteitag im November treffen. Zuvor wird auf einer Klausurtagung in der nächsten Woche über den Fraktionsvorsitz entschieden.

Von Andreas Debski