Bernsdorf

Schon Cornelia Froboess hat‘s einst besungen: „Pack die Badehose ein!“ Linke-Chefin Katja Kipping münzt den Gassenhauer jetzt in eine politische Forderung um: Alle sollen kostenlos planschen dürfen.

„Manche Menschen können nicht in Urlaub fahren. Oft sind dafür finanzielle Gründe verantwortlich. In einem heißen Sommer wie diesem ist dann der Badesee oder das Schwimmbad die naheliegende Alternative“, sagte Katja Kipping (41) der LVZ.

Zur Galerie Die Vorsitzende der Partei die Linke, Katja Kipping, hat auf ihrer Sommertour durch Sachsen Station im Bernsdorfer Waldbad gemacht.

Die aus Sachsen stammende Parteivorsitzende untermauerte ihre Forderung am Freitag mit einem Besuch des idyllischen Waldbades in Bernsdorf im Dresdner Heidebogen gelegen: „Damit alle zumindest diesen kleinen Urlaub genießen können, schlage ich vor, Nahverkehrslinien und Eintritte zu öffentlichen Badeplätzen an warmen Tagen kostenlos zu machen.“

Bund soll Kommunen unterstützen

Die Kehrseite könnte dann zwar sein, dass Schwimmbäder überfüllt sind und gerade den chronisch klammen Kommunen wichtige Einnahmen wegbrechen, fügt Katja Kipping hinzu - doch auch dafür hat sie eine Lösung parat: Der Bund soll finanziell einspringen, zumal deutschlandweit in den vergangenen Jahrzehnten „um die tausend Bäder“ geschlossen worden sein.

Die Linke sieht hingegen in öffentlichen Schwimmbädern eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge, die zu den Pflichten der Kommunen gehören müsse. „Hitzesommer werden immer häufiger. Höchste Zeit, dass aus dem Bädersterben ein Bäderwachstum wird“, forderte die Parteichefin - und kühlte sich ab.

Von Andreas Debski