Linke geht auf Sachsens Arbeitgeber los: „Nicht klagen, Azubis einstellen!“

Leipzig

In Sachsen bilden zu wenige Betriebe aus. Nur jede siebte Firma hat Lehrlinge, kritisiert die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann. Bundesweit bildet jede fünfte Firma aus. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Zwickauerin hervor.

„Es kann nicht sein, dass zunehmend Arbeitgeber über Fachkräftemangel klagen, gleichzeitig aber nur wenige Betriebe ausbilden“, kritisiert Zimmermann, die auch die langjährige alternierende Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Chemnitz ist. Dieser vermeintliche Mangel sei über einen langen Zeitraum hausgemacht. Ende September 2019 seien in Sachsen 933 Bewerber ohne Lehrstelle gewesen, 137 mehr als ein Jahr zuvor.

16857 Firmen in Sachsen bilden aus

Laut Landesagentur für Arbeit steigt die Zahl der Ausbildungsbetriebe im Land Jahr für Jahr. Aktuell hätten 16.857 Firmen einen oder mehrere Lehrlinge – 1153 Firmen mehr als noch im Jahr 2014. Die Quote der Ausbildungsbetriebe in Sachsen liege bei 15 Prozent, damit aber immer noch deutlich unter dem bundesdeutschen Schnitt (20 Prozent), wie Agentursprecher Frank Vollgold sagt. Allerdings gibt es seit 2009 deutschlandweit einen Rückgang bei den Ausbildungsbetrieben um 60.000 auf aktuell knapp 430.000.

Vollgold gibt zu bedenken: „Nicht jeder Betrieb hat die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen. Vor allem Kleinstbetrieben fehlt es oft an ausbildungsberechtigten Mitarbeitern – eine Voraussetzung für die Genehmigung durch die Kammern.“ Und leider sei in Sachsen wie in den anderen ostdeutschen Ländern die Wirtschaft von kleinen und mittleren Betrieben geprägt. Die Quote der Ausbildungsbetriebe bei den kleinen und mittleren Unternehmen liege zwischen 4,4 und 28,8 Prozent. Bei Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten bilden zwei von drei aus und bei Firmen mit über 500 Beschäftigten liegt die Quote bei 85 Prozent und darüber.

Arbeitgeber beklagen anhaltenden Trend zum Studium

Der Ausbildungsmarkt in Sachsen habe sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt, heißt es bei der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW). Die Unternehmen hätten zunehmend Schwierigkeiten, Ausbildungsplätze zu besetzen. „Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen hält der Trend zum Studium weiter an. Zum anderen gibt es Ungleichgewichte bei der regionalen Verteilung und den Berufswünschen der Jugendlichen“, sagt Sandra Lange, Sprecherin beim VSW, dem Dachverband der sächsischen Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände. „Nicht immer kommen Ausbildungsbetrieb und Azubi zusammen, wenn beispielsweise der Jugendliche in Dresden wohnt, der Ausbildungsbetrieb aber im Vogtland sitzt.

Dazu kommt, dass sich die Berufswünsche der Jugendlichen nicht eins zu eins mit dem decken, was gebraucht wird und es zudem oftmals auch falsche Vorstellungen vom Beruf und den entsprechenden Tätigkeiten gibt.“ Lange fordert eine bessere Berufsorientierung, „damit Firmen und Bewerber wieder besser zueinander finden, damit die Zahl unversorgter Jugendlicher nicht weiter steigt“. Fehlende geeignete Bewerber würden zu einem wachsenden Problem. Das könne durchaus dazu führen, dass sich Betriebe aus der Ausbildung zurückziehen.

„Firmen können sich idealen Azubi nicht backen“

„Es muss endlich ein Umdenken der Arbeitgeber stattfinden, die sich ihren idealen Azubi nicht backen können“, entgegnet die Linke Zimmermann. „Anstatt von mangelnder Ausbildungsreife zu schwadronieren, gilt es, Jugendlichen erst einmal eine Chance zu geben und für gute Ausbildungsbedingungen zu sorgen.“ Wenn Arbeitgeber behaupteten, sie würden keine Azubis mehr finden, „sollten sie sich einerseits fragen, woran das liegt und andererseits an die Zeiten erinnern, als die Bewerberzahlen deutlich höher waren und viele Jugendliche leer ausgegangen sind.“ Zimmermann fordert einen Rechtsanspruch auf Ausbildung und eine Umlagefinanzierung, die alle Betriebe für die Ausbildung in die Pflicht nimmt. „Wer nicht ausbildet, soll zahlen.“

Der VSW lehnt derartige Forderungen ab. Außerdem sei es völlig inakzeptabel zu verlangen, die Wirtschaft müsse sich mit schlechter qualifizierten Bewerbern anfreunden und diese einstellen. Das sei fern der betrieblichen Realitäten angesichts des stetig wachsenden hohen Niveaus von Technik und Dienstleistungen“, meint Sprecherin Lange. „Wir sind auf gutes und qualifiziertes Personal angewiesen. Nur so können wir anspruchsvolle Kundenwünsche erfüllen und Produkte und Dienstleistungen termingerecht und in hoher Qualität liefern.“

Von Andreas Dunte