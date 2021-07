Linke prangern Wohnungsprivatisierung und steigende Mieten in Sachsen an

Dresden

Die Linke im Sächsischen Landtag macht gegen steigende Mieten und Wohnungsprivatisierungen mobil. „Wir können auf dem Wohnungsmarkt nicht das Recht des Stärkeren wüten lassen“, sagte die Abgeordnete Juliane Nagel am Donnerstag im Landtag. In den vergangenen Jahren seien die Angebotsmieten in Leipzig um mehr als 42 Prozent und in Dresden um 30 Prozent gestiegen. Selbst im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge habe es eine Zunahme um 17 Prozent gegeben. Beschäftigte mit geringen Löhnen, Rentner, Alleinerziehende, Auszubildende und Studierende seien stark belastet. Viele müssten inzwischen bis zu 40 Prozent ihres Einkommens für Miete ausgeben.

Von RND/dpa