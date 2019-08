Borna

Wenn die stellvertretende AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Beatrix von Storcham Freitagabend nach Borna kommt, soll sie von Gegendemonstranten begrüßt werden. Deshalb hat die Linksjugend Westsachen, die Nachwuchsorgansation der Linken, von 18 bis 20 Uhr unter dem Motto „ Beatrix den Tag versauen“ eine Kundgebung auf dem Bornaer Markt angemeldet. Von Storch spricht 19 Uhr auf einer Veranstaltung im Goldenen Stern.

Sicherheitsdienst im Goldenen Stern in Borna

Dafür hat die AfD auch einen Sicherheitsdienst engagiert, wie Frank May, AfD-Direktkandidat für den Landtagswahlkreis Leipziger Land 1, erklärt. Das habe aber vor allem damit zu tun, dass neben von Storch auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Lars Herrmann nach Borna kommt. Bei Auftritten von Bundespolitikern seien auch entsprechende Absicherungen nötig.

May zeigt sich angesichts der angekündigten Proteste gelassen. Als der AfD-Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio kürzlich in Markkleeberg war, habe es auch keine Probleme gegeben.

Paul Podbielski von den Linken hat die Anti-AfD-Demo angemeldet. Quelle: Jens Paul Taubert

Protestkundgebung der Linksjugend

Anmelder der Anti-AfD-Demonstration ist Paul Podbielski. Er hat bei der Stadtratswahl am 26. Mai für die Linken kandidiert und ist jugendpolitischer Sprecher im Kreisvorstand der Linken. Es gehe darum, sich der AfD als einer „Partei der rechten Hetze“ entgegenzustellen. So habe von Storch unter anderem gefordert, Kinder an der Grenze zu erschießen. Podbielski hat für die Kundgebung 50 Teilnehmer angemeldet.

Von Nikos Natsidis