Über diese aufsehenerregende Aktion wird seit dem Wochenende diskutiert: Aktivisten der Gruppe „Cancel LEJ“ haben in der Nacht zu Sonnabend eine Straße beim Leipziger Flughafen blockiert, die zum DHL-Hub führt. Mit vor Ort war auch der Linken-Landtagsabgeordnete Marco Böhme. Nun gibt er Auskunft darüber, was er von der Kritik des sächsischen Ministerpräsidenten und der Idee einer möglichen Großdemo gegen den Flughafen hält.

Herr Böhme, Ministerpräsident Kretschmer hat ins Gespräch gebracht, dass die Blockierer – also unter anderem Sie – für den entstandenen Schaden aufkommen sollen. Was sagen Sie dazu?

Zunächst ist es mal eine Unverschämtheit des Ministerpräsidenten, wenn er diese friedlichen Proteste als gewalttätig darstellt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie er darauf kommt. Selbst die Polizei sprach von friedlichen Protesten.

„Absurdität, dass die Protestler zahlen sollen“

Sie sehen sich ins schlechte Licht gerückt?

Auf jeden Fall. Es ist eine absolute Absurdität, dass die Protestler den Schaden zahlen sollen. Es gab schon immer Proteste, bei denen zum Beispiel Betriebe oder Kraftwerke blockiert wurden. Bei Großdemonstrationen in Leipzig können teilweise die Verkehrsbetriebe nicht mehr weiterfahren. Es wäre lustig, falls die Verkehrsbetriebe jedes Mal eine Schadensersatzklage gegen die Demoteilnehmer stellen würden.

„Es gab keinerlei Auflagen“

Sie rechnen also nicht mit Schadensersatzansprüchen?

Auf keinen Fall. In keiner Welt wird so etwas passieren. Unsere Demonstration wurde vor Ort genehmigt. Wenn es wirklich ein öffentliches oder privates Interesse gegeben hätte, das der Versammlung im Wege gestanden hätte, dann hätte die Polizei nicht die Genehmigung erteilt. Es gab keinerlei Auflagen: Wir konnten auf der Straße sitzen bleiben.

Können Sie nachvollziehen, wie sich die Schadenssumme in Millionenhöhe konkret beziffert?

Nein. Die Protestler haben ja bewusst nicht den Lkw umstellt oder blockiert. Sondern sie haben eine Zufahrtsstraße zum DHL-Gelände besetzt, die an einem Kreisverkehr liegt. Die Lkw, die in die Zufahrtsstraße benutzen wollten, hätten den Kreisverkehr an einer anderen Ausfahrt verlassen können. Das haben sie aber erst später gemacht. Es war nicht so, dass die Lkw gefangen waren.

„Ich war am Anfang nicht Teil des Bündnisses“

Warum haben Sie die Versammlung angemeldet?

Ich war am Anfang nicht Teil des Bündnisses, das demonstriert hat. Ich habe am Freitag davon erfahren und bin dann dort hingefahren. Als die Polizei eingetroffen ist, hat sie aber darum gebeten, dass jemand die Versammlung anmeldet. Da von den beteiligten Personen aus Angst niemand die Personalien abgeben wollte, habe ich die Aktion dann angemeldet. Ich habe auch eine Endzeit mit der Polizei vereinbart. 0.40 Uhr war Schluss. Dann kam aber auf einmal die Bereitschaftspolizei zur Ansicht, dass die Demonstrierenden ihre Personalien abgeben sollten, weil die Anzeige von DHL vorlag.

Warum muss man überhaupt den DHL-Hub blockieren?

Seit Jahren, seit 2008, gibt es eine starke Bürgerschaft, die sich dagegen wehrt, dass der Flugverkehr immer weiter zunimmt. Wir haben jetzt das Niveau des Flughafens Frankfurt/Main erreicht. Mit dem Unterschied: In Frankfurt gibt es ein Nachtflugverbot, in Leipzig nicht. Die Ausbaupläne am hiesigen Flughafen würden das Flugaufkommen noch einmal um 50 Prozent steigern. Wir hätten 130.000 Starts und Landungen im Jahr. Das würde dann noch viel mehr Leipziger belasten, nicht nur die Anwohner in Schkeuditz.

„Die Politik hat null auf Kritik reagiert“

Und da hilft nur Protest?

Die regierende Politik hat bisher null auf die Kritik reagiert. Man geht nicht auf die Anwohner zu. Es gibt jetzt zwar den Fluglärmschutzbeauftragten der Landesregierung, der seit zehn Jahren gefordert wird. Aber wo ist der Beauftragte angesiedelt? Im Wirtschaftsministerium! Nicht im Umwelt- oder im Sozialministerium. Das sind die Signale, die an die Bevölkerung ausgesendet werden. Solche Proteste wie vom Wochenende waren deshalb erwartbar.

„Ich würde eine Großdemo begrüßen“

Es wird in den sozialen Netzwerken bereits zu Großdemos am Flughafen aufgerufen. Verfolgen Sie solche Pläne?

Die Ausbaupläne betreffen nicht nur die Anwohner, es geht auch um Umweltfragen. Da kommen Fridays For Future und andere Klimagruppen ins Spiel. Das Thema betrifft ebenso Anti-Militarismus-Gruppen, die gegen die Militärflüge vom Flughafen sind. Es betrifft Anti-Rassismus-Bündnisse, die gegen Abschiebungsflüge sind. Natürlich wäre darum eine Großdemo nicht am Flughafen, aber in Leipzig denkbar. Ich würde das auch begrüßen.

Über die Gruppe „Cancel LEJ“, die für die Aktion in der Nacht zu Samstag verantwortlich ist, ist wenig bekannt. Was ist das für eine Gruppe?

Die Gruppe ist relativ neu. Das sind alles junge Leute, teilweise Minderjährige. Vor allem aber Studenten. Es sind Klimaaktivisten, die zuvor bei den Anti-Braunkohle-Protesten von „Ende Gelände“ aktiv waren. Beim Thema Braunkohle wird durch den Kohleausstieg nun endlich politisch gehandelt. In anderen Bereichen – wie beim Verkehr oder in der Industrie – noch nicht. Hier muss man sich auf größere Proteste einstellen.

Von Kai Kollenberg