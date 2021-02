Linken-Politikerin Kerstin Köditz legt Stadtratsmandat in Grimma nieder

Grimma

Die Linken-Politikerin Kerstin Köditz gehört dem Stadtrat Grimma nicht länger an. Wegen permanenter Termin-Überschneidungen ließ sich die Landtagsabgeordnete von ihrem Mandat als Stadträtin entbinden. Der Stadtrat stimmte am Donnerstag ihrem Anliegen einmütig und diskussionslos zu. Nach dem Beschluss verfolgte Köditz die Sitzung von einem Besucherstuhl.

Blick in den Terminkalender zeigt Überschneidungen

Mit Blick in den Terminkalender habe sie festgestellt, dass sie jetzt im Februar und dann erst wieder im Oktober an einer Stadtratssitzung teilnehmen könne. Es gebe permanent Überschneidungen mit ihrer beruflichen Tätigkeit, sagte Köditz, die in wenigen Tagen ihren 54 Geburtstag feiert. Neben den Sitzungen des Landtags in Dresden liegen auch Sitzungen des Innenausschusses, dem sie wie dem Petitionsausschuss angehört, oft auf einem Donnerstag und finden ihren Worten zeitgleich mit den Zusammenkünften des Grimmaer Stadtrates statt.

Die sächsische Gemeindeordnung deckt ihren Wunsch, das Mandat zurück zu geben – nicht nur wegen der Terminkollision, sondern auch wegen ihrer langjährigen ehrenamtlichen Abgeordnetentätigkeit. Die Grimmaerin gehörte von 2004 bis 2012 dem Kreistag an und saß nun fast sieben Jahre im Stadtparlament.

Heiko Mätzold rückt für die Linke in den Stadtrat Grimma

Es sei eine sehr interessante Arbeit im Stadtrat gewesen, sagte Köditz gegenüber der LVZ. Es sei möglich, etwas für die Bürgerinnen und Bürger umzusetzen, aber dazu müsse man jederzeit am Ball bleiben. Nachrücker für die Linken wird mit dem 24-jährigen Großbardauer Heiko Mätzold ein junger Mann. Das sei gut für die Stadt und deren Zukunft, so Köditz. Derzeit hat Die Linke nur zwei Mandate im Stadtrat.

Dem Landtag gehört Kerstin Köditz seit 2001 an. In ihrer Fraktion ist sie die Sprecherin für antifaschistische Politik. Die gebürtige Leipzigerin gilt als ausgewiesene und gefragte Rechtsextremismus-Expertin.

Von Frank Prenzel