Kitzscher/Hainichen

Von „Behördenversagen“ spricht die Grimmaer Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Linke) im Zusammenhang mit einem rechtsextremen so genannten „Zeitzeugentreffen“ am 4. Oktober in Hainichen, einem Ortsteil von Kitzscher.

Im örtlichen Saal hatten sich dort rund 300 Menschen versammelt, um einen alten Mann zuzuhören, der über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg sprach. Vermietet hatte den Saal der Karnevalsverein für eine Geburtstagsfeier, vom eigentlichen Inhalt der Veranstaltung wusste er nichts. Die Polizei kam erst nach Hainichen, als die von Bürgern über die Versammlung informiert worden war.

Das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz hatte zwar schon am 2. September von einer derartigen Veranstaltung am 4. Oktober Kenntnis gehabt, nicht aber vom Ort. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz (Linke) aus Grimma hervor.

Köditz : Die Polizei tat nichts

„Zunächst dauerte es demnach fast zwei Wochen, bevor der Verfassungsschutz seine Informationen der Polizei mitteilte. Nach einer weiteren Woche folgte die vage Mitteilung, dass das ,Zeitzeugengespräch’ im , Großraum Leipzig’ stattfinden solle“, begründet Köditz ihre Einschätzung.

Laut Antwort des Innenministeriums seien das Landeskriminalamt und die Polizeidirektion Sachsen am 14. September eingeweiht worden, und erst am 23. September „wurde die Information dahingehend ergänzt, dass die Veranstaltung im Großraum Leipzig stattfinden soll.“

Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz von der Partei Die Linke spricht im Zusammenhang mit der Veranstaltung in Hainichen von Behördenversagen. Quelle: privat

„Danach“, beklagt Köditz, „wurde die Polizei nicht etwa aktiv, sondern sie tat: nichts! Buchstäblich nichts. Zu den Kommunen in diesem Gebiet wurde keinerlei Kontakt aufgenommen, mögliche Vermieter nicht nach Anmietungen zu diesem Datum gefragt“, wettert die Politikerin und setzt noch drauf: „Alles das, was wir aus jedem ,Tatort’ als ordentliche und übliche Polizeiarbeit kennen, ist unterlassen worden.“

Abweichende Zahlen über Teilnehmer

Während die Polizei unmittelbar nach der Veranstaltung in einer Antwort an die LVZ von 200 Teilnehmern gesprochen hatte, nennt das Innenministerium jetzt sogar die Zahl 300. Nicht die einzige Diskrepanz zwischen der Antwort auf die Kleine Anfrage im Parlament und den Informationen der Polizei von Anfang Oktober.

Laut Innenministerium habe die Polizei die Veranstaltung nicht aufgelöst. Vielmehr hätten beim Betreten des Saales durch die Polizei viele Teilnehmer das Gebäude verlassen, „wodurch die Veranstaltung endete“, heißt es in der Antwort. In der Darstellung der Polizei klang das am 6. Oktober noch ein wenig anders: „Die Veranstaltung wurde aufgrund des Polizeieinsatzes vorzeitig beendet.“ Bewohner berichteten später, dass Teilnehmer offenbar aus dem Saal flohen und dabei auch durch Fenster auf angrenzende Privatgrundstücke sprangen.

Innenministerium kennt Zahl der Ermittlungsfälle nicht

Die Polizei handelte am 4. Oktober zunächst offenbar nur wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung. Gegen 34 Personen seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage. Erst im Nachgang und auf Grund von Zeugenaussagen werde auch wegen Volksverhetzung ermittelt.

Gegen wie viele Tatverdächtige, das ist dem Innenministerium offenbar nicht bekannt. „Gegen eine unbekannte Anzahl von Tatverdächtigen“ heißt es in der von Innenminister Roland Wöller unterschriebenen Antwort auf die Frage von Kerstin Köditz.

Angesichts dieses Zusammentreffens von Neonazis und des Umgangs der Behörden damit meint die: „Mich bedrückt vor allem, dass eine solche Pflichtvergessenheit leider kein Einzelfall in Sachsen ist."

Von André Neumann