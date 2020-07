Linksjugend fordert Wöllers Rücktritt – AfD leitet juristische Schritte ein

Dresden

Die Jugendorganisation der Linken hat Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) aufgefordert, angesichts von Fahrradskandal bei der Leipziger Polizei und langjährigen Defiziten beim sächsischen Verfassungsschutz von seinem Amt zurückzutreten. Zudem sollte der Inlandsgeheimdienst generell aufgelöst werden, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Stellungnahme der Linksjugend. Derweil kündigte Sachsens AfD an, sie wolle die inzwischen bestätigte monatelange Beobachtung ihrer Mandatsträger juristisch überprüfen lassen.

Nach Ansicht der Linksjugend sei Wöllers Rücktritt inzwischen unumgänglich. Mitte Juni war bekannt geworden, dass bei der Leipziger Polizei sicher gestellte Fahrräder an Beamte weiterverkauft wurden. Dem Innenminister wird vorgeworfen, die Öffentlichkeit über die Korruptionsvorwürfe zu spät informiert zu haben. Kurz nach Abberufung von Verfassungsschutz-Chefs Gordian Meyer-Plath Anfang Juli wurde zudem bekannt, dass beim Landesamt möglicherweise widerrechtlich Daten über sächsischen AfD-Abgeordneten gespeichert wurden. Bis dato war die Behörde jahrelang vor allem dafür kritisiert worden, weil sie zu defensiv gegen den rechtsextremistische Bestrebungen im Freistaat agierte und rechte Terrorgruppen ungehindert entstehen konnten.

„Intransparentes Verhalten“

„ Roland Wöller hat mit seinem intransparenten Verhalten zum Thema Fahrradgate seine Unfähigkeit unter Beweis gestellt. Offensichtliche Korruption über Monate zu verschweigen und die Pressearbeit durch verspätete Pressekonferenzankündigungen und Aufzeichnungskürzungen zu behindern, sind Rücktrittsgrund genug", so Linksjugend-Sprecher Mäx Adam am Freitag. Laut der jugendpolitischen Sprecherin der sächsischen Linken Jennifer Trültzsch spiele die Handhabung des Verfassungsschutz, der Pegida nicht überprüfen und den AfD-Flügel nicht beobachten wolle, „letztlich rechtem Terror in de Hände“.

Wie Wöller und der neue Geheimdienstchef Dirk-Martin Christian am Donnerstag erklärte, habe die Behörde zuletzt etwa ein Jahr Lang öffentlich zugängliche Informationen zu einzelnen AfD-Abgeordneten gesammelt. Weil diese Informationen aus Sicht von Christian, damals noch Fachaufsicht im Ministerium, keine Beweise für aktiv extremistische Bestrebungenen ergaben, hätten sie gelöscht werden müssen. Meyer-Plath soll sich aber geweigert haben.

AfD : Ausspähung ist Verstoß gegen geltendes Recht

Sachsen AfD will nun wegen der Speicherung der Daten vor Gericht ziehen. Das kündigte Parteichef Jörg Urban am Freitag in Dresden an. „Die illegale Ausspähung von Landtagsabgeordneten unserer Fraktion ist ein eklatanter Verstoß gegen geltendes Recht und gegen die Verfassung des Freistaates. Parlamentarier haben vom Gesetzgeber einen besonders geschützten, verfassungsrechtlichen Status.“

Man werde deshalb vor dem Verwaltungsgericht klagen, um die Rechtswidrigkeit dieses Vorganges feststellen zu lassen. Zudem prüfe man, inwieweit auch strafrechtliche Belange eine Rolle spielen.

Von Matthias Puppe