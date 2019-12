„Linksruck“ und „Bürokratiemonster“: So reagiert die Opposition auf Sachsens neue Regierung

Dresden

Mit Glückwünschen und Kritik haben die Oppositionsparteien am Freitag auf die Wahl von Michael Kretschmer ( CDU) zum Sächsischen Ministerpräsidenten und die Aufstellung des neuen Regierungskabinetts reagiert. Während die Linken von einem bloßen Zweckbündnis unter der klaren CDU-Führung sprechen und die AfD gegen die Grünen schießt, sieht die FDP Sachsens Stabilität gänzlich in Gefahr.

“Ich wünsche ihm Klugheit und Besonnenheit bei der Ausübung seines Amtes“, erklärte Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender der Linken, nach Kretschmers Amtseinführung. Er habe dem neuen Ministerpräsidenten ein Exemplar des finnischen Schulgesetzes überreicht – weil die Einführung der Gesamtschule in Sachsen „eines der ersten großen Themen der Wahlperiode“ sei.

Die neue Regierungskoalition aus CDU, Grünen und SPD bezeichnet Gebhardt als „Zwangsbündnis“, in das „zusammengeschweißt wird, was nicht zusammengehört. Deshalb sollte man auch den Koalitionsvertrag nicht überbewerten: Er ist zunächst erstmal ein Stück Papier, und die Erfahrung lehrt, dass in Sachsen nicht zwingend umgesetzt wird, was in Koalitionsverträgen steht, sondern das, was die CDU will“, so der Linken-Fraktionschef weiter.

AfD befürchtet Linksruck

Die AfD befürchtet indes einen " Linksruck" im Freistaat. Man habe Michael Kretschmer ( CDU) nicht zum Ministerpräsidenten gewählt, weil „diese Koalition der Wahlverlierer den Wählerwillen mit Füßen tritt", erklärte AfD-Partei- und Fraktionschef Jörg Urban: „Die große Mehrheit der Sachsen hat bürgerliche Parteien gewählt und bekommt nun eine Politik, die von der grünen Acht-Prozent-Partei dominiert wird." Dabei hätte Kretschmer mit der AfD über die Tolerierung einer CDU-Minderheitsregierung reden können.

Urban schenkte Kretschmer zum neuerlichen Amtsantritt ein Buch über die Entwicklung der Autoindustrie in Sachsen. Damit wolle man ihn an seine Verantwortung für das Rückgrat der sächsischen Industrie erinnern.

Zur Galerie Am Freitag wird in Dresden Sachsens neue Landesregierung vereidigt. Einige der Amtsträger waren bereits in der vergangenen Regierung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dabei, einige andere sind in der neuen Koalition mit SPD und Grünen hinzugekommen.

FDP mit „erheblichen Zweifeln“

Für die nach erneuter Wahlniederlage nicht mehr im Landtag vertretende sächsische FDP ist der präsentierte Koalitionsvertrag „eine schlechte Grundlage für die Zukunft“. Der neue Landesvorsitzende der Liberalen Frank Müller-Rosentritt wünschte der Regierung zwar maximale Erfolge bei ihrer Arbeit, hegte daran allerdings „erhebliche Zweifel“.

Der Koalitionsvertrag sei die Bauanleitung „für die Schaffung vieler neuer Bürokratiemonster“ und bestehe in vielen Bereichen aus „reinen Zustandsbeschreibungen, politischen Bekenntnissen und Absichtserklärungen“, so Müller-Rosentritt weiter. Zudem werde die Kenia-Koalition bei der Umsetzung ihrer Vorhaben auch die haushaltspolitische Stabilität des Landes aufs Spiel setzen, fürchten Sachsens Liberale.

Von Matthias Puppe