Leipzig

Brennende Barrikaden, Steinwürfe auf die Polizei sowie Sachbeschädigungen: Bei der Demonstration der Kampagne „Wir sind alle Linx“ ist es am Samstag in Leipzig zu Ausschreitungen gekommen. Zudem gab es eine explizite Drohung auf einem Plakat gegen einen leitenden sächsischen Polizeibeamten. Die Polizei setzte am Samstagabend schließlich Wasserwerfer im Stadtteil Connewitz ein, um die Situation zu beruhigen. Zuvor waren mehr als 4000 Menschen durch die Stadt gezogen.

Der Aufmarsch hatte gegen 15 Uhr am Johannisplatz begonnen und sich über den Leuschnerplatz und die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Connewitz bewegt. Schon kurz nach Beginn der Kundgebung, zu der bundesweit mobilisiert worden war, wurde Pyrotechnik in den Reihen der Demonstrantinnen und Demonstranten gezündet. Vereinzelt knallten auch Böller.

Polizei hielt sich lange zurück

Nach einer Pause mit Reden auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz wurde die Stimmung deutlich aggressiver. Als die Demonstration das Polizeirevier in der Dimitroffstraße passierte, flogen Farbbeutel und Feuerwerk gegen das Gebäude. Auf der Karl-Liebknecht-Straße folgten dann nächste Gewaltakte: Scheiben von Bankfilialen wurden mit Steinen beschmissen, ein Strom tankender Tesla beschädigt, das Studentenwohnheim in Höhe der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur wurde ebenso attackiert. Demonstranten griffen zudem das Kommunikationsteam der Polizei in der Richard-Lehmann-Straße an, sie warfen unter anderem Pyrotechnik in dessen Richtung.

Die Polizei hielt sich lange zurück: Sie hatte in den Nebenstraßen Position bezogen, von wo aus sie die Lage beobachtete. Die Beamten griffen zunächst auch nicht ein, als nach dem offiziellen Ende der Kundgebung gegen 17.45 Uhr die Lage am Connewitzer Kreuz kurz unübersichtlich wurde. Vermummte Demonstranten sammelten Pflastersteine und entzündeten auf der Wolfgang-Heinze-Straße zwei Feuer. In dem einen brannten zunächst unter anderem Tücher, Äste, Latten und ein Verkehrsschild. Das zweite bestand aus Paletten, Mülltonnen und Straßenabsperrungen – das Feuer versperrte fast die gesamte Straße.

Wasserwerfer am Connewitzer Kreuz

Gegen 18.15 Uhr sammelte die Polizei ihre Kräfte am Connewitzer Kreuz. Nach mehrmaliger Aufforderung der Einsatzkräfte, den Platz zu räumen, setzten sie drei Wasserwerfer ein. Die brennenden Barrikaden in der Wolfgang-Heinze-Straße wurden gelöscht.

Wie viele Verdächtige die Polizei im Zusammenhang mit der Demonstration festgenommen hat, ist derzeit unklar. Eine abschließende Mitteilung der Polizei steht noch aus.

Drohung gegen Polizeibeamten

Abseits der Ausschreitungen sorgte ein Transparent der selbsternannten „Hammerbande“, die bei der Demonstration mitlief, für Aufsehen. Es enthielt eine explizite Drohung gegen Dirk Münster, dem Leiter des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus- Abwehrzentrums: „Bald ist er aus Dein Traum, dann liegst Du im Kofferraum.“

Die „Hammerbande“ droht auf einem Transparent dem Leiter des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums. Quelle: Dirk Knofe

Linke Initiativen aus dem gesamten Bundesgebiet hatten seit Wochen dazu aufgerufen, in Leipzig gegen die Kriminalisierung von antifaschistischem Engagement auf die Straße zu gehen. Die Demonstration wird auch in einem Zusammenhang mit den Gerichtsverhandlungen gegen die Leipzigerin Lina E. gestellt. Die junge Frau soll mit anderen Angeklagten zusammen gezielt Menschen attackiert haben, die sie als Rechtsextreme identifizierten.

Solidarität mit Lina E.

Auf der Kundgebung gab es Solidaritäts-Plakate für Lina E. Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten zudem auf einzelne Vorwürfe der Ermittler gegen E. und ihre Mitangeklagten an, bei denen auch Attacken mit einem Hammer eine Rolle spielen. Von einem Wagen wurde das Lied „If I Had A Hammer“ (deutsch: Wenn ich einen Hammer hätte) gespielt.

Von Kai Kollenberg, Denise Peikert und Matthias Puppe