Dresden

In Sachsen wollen die Parteien an diesem Montag (10 Uhr) die Ergebnisse der Bundestagswahl auswerten. Die sechs im Landtag vertretenen Parteien wollen am Vormittag in Dresden dazu Stellung beziehen. Bei der sächsischen CDU stehen am Abend zudem Gremiensitzungen an - nach dem historisch schlechten Abschneiden der Christdemokraten bei der Bundestagswahl mit Armin Laschet an der Spitze dürfte die Ursachenforschung eine wichtige Rolle spielen.

Livestream

Von LVZ