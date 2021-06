Live-Ticker: Kabinett stellt neue Corona-Regeln für Sachsen vor

Leipzig

Die Infektionszahlen sind niedrig und Sachsen will die Coronavorschriften weiter lockern. Was ab 1. Juli genau gilt, stellt das Kabinett in Dresden am Mittag vor. Unklar ist noch, wie sich die Delta-Variante des Virus auf der Regeln auswirken wird. LVZ.de begleitet die Pressekonferenz mit einem Liveticker.

Willkommen zum LVZ-Ticker. Gesundheitsministerin Petra Köpping will bei einer Pressekonferenz die neuen Coronaregeln in Sachsen vorstellen. Start soll um 13 Uhr sein. Wegen der Kabinettssitzung zuvor kann sich der Termin aber noch verschieben.

Von LVZ