Unfallfahrt unter Alkoholeinfluss - Autofahrer in Leipzig schwer verletzt Ein 54-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem großen Stein in der Nacht zum Freitag in Leipzig schwer verletzt worden. Der Mann war auf der Messealle stadtauswärts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Findling kollidiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei sei der Stein gegen einen Baum geschleudert worden.



Ein Atemalkoholtest des Mannes ergab Polizeiangaben zufolge einen Wert von 0,86 Promille. Der Verletzte sei stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. An Pkw und Baum entstand demnach ein Schaden in Höhe von 8500 Euro. Gegen den Fahrer werde wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.