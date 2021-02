Ein bisschen Wüste in Leipzig Der Saharastaub in der Luft hat es heute möglich gemacht, dass der Sonnenuntergang von einem rötlichen Schein begleitet wurde. Auf dem Leipziger Fockeberg verfolgten viele interessierte Leipziger das Naturphänomen. Doch nicht nur das Verschwinden der Sonne war am Dienstag spektakulär, das Frühlingswetter hat in Leipzig und auch in anderen Regionen Sachsens heute Wärmerekorde gebrochen. In der Messestadt war es der wärmste 23. Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Andernorts, wie zum Beispiel in Lichtentanne im Landkreis Zwickau oder auch in Hoyerswerda, haben die heutigen Temperaturen Rekorde für den wärmsten Februar-Tag in der dortigen Ortsgeschichte geknackt.