Neue Impfzentren in Plauen und Grimma Nach dem angekündigten Ausbau der bestehenden Impfzentren will Sachsen nun auch mit der Errichtung erster mobiler Stützpunkte beginnen. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) kündigte in Dresden an, dass in diesen Impfstützpunkten dann auch spezielle Teams im Einsatz sein werden. „Wir werden bis Mitte März zunächst ein solches mobiles Impfzentrum in Grimma aufbauen, die Organisation ist sehr weit fortgeschritten“, so die Ministerin gegenüber der LVZ. Auch der derzeit besonders schwer betroffene Vogtlandkreis soll mit einem derartigen Impfzentrum in der Metropole Plauen unterstützt werden.