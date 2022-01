Leipzig

Wie wichtig ist die Impfung gegen das Coronavirus für Kinder? Und was macht die Pandemie mit der Psyche der Jüngsten, worunter leiden sie am meisten? Mit diesen Fragen befasst sich der LVZ-Talk am Donnerstag, 13. Januar, ab 17 Uhr.

Mit Blick auf die Impfung von Kindern stellen sich für Eltern und Kinder nach wie vor viele Fragen. Sie sollen im Talk ebenso zur Sprache kommen wie Themen der psychischen Gesundheit. Leserinnen und Leser konnten vorab ihre Fragen einreichen. Während des Talks ist das auch live bei Facebook möglich.

Hier den LVZ-Talk im Livestream verfolgen:

Zu Gast in der LVZ-Kuppel sind Dr. Thomas Grünewald (Chef der Sächsischen Impfkommission und Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz) und Dr. Melanie Ahaus (Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Sachsen und Kinderärztin in Leipzig). Darüber hinaus erklärt Dr. Andries Korebrits (Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios-Parkklinikum Leipzig), vor welche psychischen Probleme die Pandemie Kinder und Jugendliche stellt und wie man ihnen helfen kann.

Dr. Andries Korebrits. Quelle: Christian Hüller

Dr. Melanie Ahaus. Quelle: André Kempner

Dr. Thomas Grünewald Quelle: André Kempner

Der LVZ-Talk findet pandemiebedingt ohne Publikum statt. Es moderiert LVZ-Reporter Björn Meine.

Von LVZ