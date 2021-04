Sachsen aktuell Corona-Hotspot in Deutschland

Sachsen bleibt trotz leichten Rückgangs bundesweit das Land mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Der Freistaat lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag bei einem Wert von 226,5 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Am Montag hatte die Inzidenz in Sachsen bei 232 gelegen. Bundesweit blieb die Ansteckungsrate am Dienstag mit 167,7 ähnlich hoch wie am Vortag (169,3). Bei den Landkreisen führt der Erzgebirgskreis die bundesweite Liste mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 394,4 an.