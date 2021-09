Heute gilt es: Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Verfolgen Sie den Wahltag in unserem Live-Ticker. Wie läuft die Abstimmung in Leipzig und Sachsen? Was gibt es Neues aus Berlin? Die Prognosen, Hochrechnung und erste Ergebnisse gibt es von 18 Uhr an, heruntergebrochen auch auf die Leipziger Ortsteile und Wahllokale.