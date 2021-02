Die Lage auf Leipzigs Straßen sowie im Nahverkehr normalisiert sich weiter. Der Wochenmarkt wird am Freitag wieder in der Innenstadt stattfinden. Während die meisten Straßenbahnen wieder fahren, läuft bei den Bussen noch nicht alles nach Plan. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.

