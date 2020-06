Altkirchen

Es ist ein Moment des Entsetzens. Anwohner stehen fassungslos am Straßenrand, Feuerwehren und Rettungskräfte sind angerückt, haben die Unfallstelle abgesperrt – und können doch angesichts des enormen Trümmerberges noch nicht allzu viel tun.

Der Lastwagen, der am Freitag gegen 6.15 Uhr in ein Haus im Schmöllner Ortsteil Altkirchen gefahren ist, hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die tragische Bilanz: Nach Angaben der Einsatzkräfte ist der Fahrer verstorben. Mit großer Wucht ist der offenbar mit Sand beladene Brummi gegen das Gebäude geprallt – und hat es in weiten Teilen weggerissen. Das Führerhaus des Lkw ist völlig zerstört. Weitere Verletzte sind am Freitagmorgen nicht bekannt. Das Haus war nicht bewohnt, es handelte sich um ein zweigeschossiges Wirtschaftsgebäude.

Der Lastwagen ist nach links von der Fahrbahn abgekommen. Quelle: Mario Jahn

Die Bergung gestaltet sich schwierig. Mehrere Feuerwehren aus der nahen Umgebung sind angerückt: neben den Kameraden aus Altkirchen auch Helfer aus Schmölln und Großstöbnitz. Schnell ist klar: Das Technische Hilfswerk wird gebraucht. Der THW-Ortsverband Altenburg schickt zunächst einen Baufachberater an die Unglücksstelle. „Er muss sich erst mal ein Bild von der Lage machen“, sagt THW-Ortsbeauftragter Ronald Reiß. „Dann ist zu entscheiden, ob sich das Gebäude abstützen lässt oder für die Bergung des Lasters abgetragen werden muss.“

Das Führerhaus des Lkw wurde völlig zerstört. Quelle: Mario Jahn

Auch Bürgermeister Andy Franke eilt kurz nach dem Unfall an den Ort des Geschehens. Und ist entsetzt: „Eine Stunde später wäre das wohl eine richtige Katastrophe geworden.“ Der Lkw ist direkt neben der Bushaltestelle der Grundschule in das Haus gekracht. Um 7.30 Uhr kommt vor Ort der Schulbus an. „Nicht auszudenken, was da noch alles hätte passieren können. Womöglich hatten wir hier noch großes Glück im Unglück.“

Es tue ihm sehr leid, dass bei diesem Unfall ein Mensch zu Tode gekommen ist, betont der Bürgermeister. Zur Identität des Toten ist am Freitagmorgen zunächst noch nichts bekannt. Als sicher gilt allerdings, dass der Lastwagen vom nahen Tagebau der Starkenberger Baustoffwerke gekommen ist. Mehrere Hundert Lkw verlassen pro Tag das Kieswerk, das zu den größten Abbaugebieten bundesweit gehört. Ein Großteil fährt durch den Ort, durch den sich die Landesstraße zieht.

Einsatzkräfte im Gespräch mit Anwohnern. Quelle: Mario Jahn

„Immer wieder beschweren sich Anwohner über zu hohes Tempo insbesondere der Lastwagen“, berichtet Andy Franke. Dabei ist die Straße im Ortskern Altkirchens vergleichsweise eng, ist die maximal zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Elektronische Tempoanzeiger weisen die Fahrer auf Überschreitungen hin. Einer davon steht direkt an der Unfallstelle.

Den Einsatzkräften bietet sich ein Bild der Zerstörung. Quelle: Mario Jahn

Warum der Lkw auf dem an dieser Stelle kerzengeraden Abschnitt nach links von der Fahrbahn abgekommen, knapp an einem Wohnhaus vorbeigeschrammt und auf der anderen Straßenseite ins Haus gekracht ist, ist allerdings zunächst völlig ungeklärt. Diverse Ursachen kommen infrage, die Polizei will da nicht spekulieren. Fakt ist: Der letzte Crash dieser Art in der Schmöllner Straße ist erst gut vier Jahre her. Damals fuhr ein Pkw in ein Einfamilienhaus, nur einen Steinwurf von der aktuellen Unfallstelle entfernt. Eine Hauswand stürzte ein – es gab zwei Leichtverletzte.

Von dem Zweigeschosser ist nur noch eine Wand intakt. Quelle: Mario Jahn

„Es wird Zeit, dass etwas passiert, um Kinder und andere Passanten an der Durchgangsstraße zu schützen“, fordert Andy Franke. Wenigstens ein Zebrastreifen, besser noch eine Fußgängerampel. Schließlich befindet sich nicht nur die Grundschule vor Ort, sondern auch das beliebte Freibad.

Von Kay Würker