Lkw gegen Haus in Altkirchen: Obduktion ergibt Unfallursache

Altkirchen

Rund eineinhalb Wochen ist es her, dass sich in Altkirchen einer der schwersten Unfälle in der Geschichte des Ortes ereignete. Ein Lkw ist am 26. Juni in ein Gebäude am Straßenrand gefahren, das daraufhin einstürzte. Der Fahrer starb. Nun steht die Ursache für das Unglück fest: Es waren offensichtlich gesundheitliche Probleme des Fahrers, die zu dem Zusammenstoß führten, berichtete auf Nachfrage die Polizei. Das habe eine gerichtsmedizinische Obduktion ergeben, sagte Polizeisprecherin Marleen Wedel am Dienstag. Zur Höhe des Sachschadens konnte sie keine Angabe machen.

Unfall auf gerader Strecke

Der beladene Lastwagen war am 26. Juni gegen 6.15 Uhr in das unbewohnte, zweigeschossige Haus gefahren. Zuvor war er nach links von der Straße abgekommen. Das Gebäude war über dem Laster zusammengebrochen, musste abgetragen werden. Schon am Unfallort hatten Helfer von Feuerwehr und THW gemutmaßt, dass gesundheitliche Gründe eine Rolle gespielt haben könnten. Die Strecke ist an der Unglücksstelle schnurgerade, zudem gilt dort Tempo 30.

Von Kay Würker