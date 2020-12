Leipzig/Dresden

Es ist beschlossene Sache: Ab kommenden Montag werden in Sachsen auch die Baumärkte schließen. Das gab die sächsische Sozialministerin Petra Köpping am Freitag in Dresden bekannt. Im Zuge der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird am Montag in Sachsen in strikter Lockdown verhängt. Fast alle Läden müssen dann schließen. Offen bleiben lediglich Geschäfte des täglichen Bedarfs – doch keine Baumärkte.

Vor dieser Entscheidung um die Schließung von Baumärkten kam im sächsischen Kabinett allerdings Diskussionsbedarf in der Koalition auf. Die SPD forderte, es zumindest bei einer Teilöffnung der Märkte mit Liefer- und Abholmöglichkeiten für die Bürger zu belassen. Deren Begründung: Die Zeit zwischen den Jahren würde von vielen Menschen genutzt, um handwerkliche Arbeiten zu erledigen.

Gartenmärkte schließen ebenfalls

Das wird für die Sachsen wohl nicht möglich sein. Lediglich für Handwerksbetriebe sollen die Märkte noch offen stehen, damit diese sich benötigtes Material besorgen können, wie Köpping sagte. Gleiches gilt auch für Großhandelsbetriebe. Auf die Nachfrage, was die Bürger täten, wenn doch Teile zum Reparaturbedarf benötigt werden, verwies Köpping ebenfalls auf die Handwerker, die Zugang zu Materialien hätten. Zudem handele es sich auch nur um einen Zeitraum von vier Wochen. Geschlossen bleiben müssen laut der neuen Corona-Schutzverordnung ab Montag auch Blumenläden und Gartenmärkte.

Anders sieht es für Gärtnereien, die eigene Produkte herstellen, Weihnachtsbaumverkäufe und Geschäfte für den Tierbedarf aus. Dort sollen die Bürger im Freistaat weiterhin die Möglichkeit haben, mit bestehenden Hygienekonzept, einkaufen zu können.

Von vag