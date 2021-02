Lockdown: Leipziger Mediziner für vorsichtige Lockerungen

Dresden/Leipzig

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erhält bei seinem Kurs für vorsichtige Lockerungen der Corona-Regeln Rückendeckung von führenden Medizinern. „Es gilt weiter, dass man Respekt vor dieser Krankheit haben muss“, sagte Professor Christoph Lübbert, Chefinfektiologe am Leipziger Klinikum St. Georg und Uniklinikum, bei eine Online-Konferenz der Landesregierung am Montagabend. Lübbert verwies auf einen weiterhin hohen Covid-Patientenstand in seiner Klinik, räumte aber ein, dass in der Bevölkerung die Pandemie-Müdigkeit zunehme. „Menschen brauchen eine Perspektive, sie halten nicht mehr drei Monate durch, um eine Inzidenz von 10 zu erreichen.“ Deshalb, so Lübbert, halte er es für möglich, dass deutschlandweit ein gemeinsames Ausstiegsszenario erarbeitet werde.

Anspielung auf „Plan“ von Egon Olsen

„Wir brauchen einen Plan“, sagte er in Anspielung auf den dänischen Kult-Ganoven Egon Olsen. „Man kann es wagen, aller drei bis vier Wochen Lockerungen vorzunehmen.“ Zu einem Stufenplan gehöre aber auch, dass er mit steigenden Inzidenzen zurechtkommen müsse. „Und es muss weiter kontrolliert werden.“

Auch Dr. Corinna Pietsch, Chef-Virologin am Leipziger Uniklinikum, plädierte für eine vorsichtige Öffnung per Stufenplan. „Wir können keine Kaskade an Erleichterungen zünden und sollten auch nicht zu viel versprechen“, warnte sie im Forum. Aber bei weiterer konsequenter Einhaltung der Corona-Regeln seien erste Lockerungen machbar.

Virologin für Maskenpflicht in der Grundschule

Die Virologin wies aber darauf hin, dass das Tragen von Masken weiterhin Pflicht sein müsse – auch bei einer Inzidenz von unter 80 in Sachsen. Und sie forderte mit Blick auf Lockerungen auch Masken für Kinder. „Lieber Masken in der Grundschule als gar keine Grundschule“, sagte sie. Das träfe auch auf die Pädagogen zu.

Forum der Landesregierung sprachen neben Kretschmer unter anderem Wirtschaftsminister Martin Dulig und Sozialministerin Petra Köpping (beide SPD). Für die Wirtschaft diskutierte Marcel Thum, Direktor des Dresdner Ifo-Instituts, in der öffentlichen Runde mit. Sachsens Kabinett kommt am Dienstag in Dresden zusammen, um unter anderem über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will anschließend die aktuellen Pläne für Kitas und Grundschulen vorstellen. Bisher hatte die Regierung den 15. Februar für erste vorsichtige Lockerungen in Aussicht gestellt, wenn es die Infektionszahlen zulassen. Aktuell liegt der Freistaat mit rund 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen über dem Bundesdurchschnitt. Am Mittwoch werden von der Video-Konferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Bundesländern konkrete Festlegungen erwartet.

Von André Böhmer