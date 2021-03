Lockdown-Lockerungen: Sachsen distanziert sich mit Protokollnotiz

Dresden

Nach außen wurde in der Nacht zu Donnerstag eine größtmögliche Einigkeit demonstriert: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe sich mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf den Rahmenplan für Lockdown-Öffnungen geeinigt, hieß es. Das ist tatsächlich so – allerdings scherte Sachsen bei den langwierigen, mehr als acht Stunden dauernden Verhandlungen aus. Der Freistaat legt großen Wert auf die Feststellung, dass Sachsen mit dem Öffnungsszenario äußerst unzufrieden ist.

Sachsen warnt vor voreiligen Öffnungen

Deshalb findet sich kurz vor dem Ende des 13 Seiten umfassenden Beschlusspapiers eine entscheidende Marke: „Der Freistaat Sachsen hält die hier beschlossenen unkonditionierten Öffnungen angesichts der aktuellen und absehbaren Infektionslage sowie Impfquote für nicht vertretbar; er ist der Ansicht, dass Öffnungen mit einem verpflichtenden und funktionierenden Testregime gekoppelt sein müssen.“ Was so diplomatisch formuliert ist, hat einen ernsten Hintergrund: Sachsen mahnt zur Vorsicht bei den Öffnungen – wollte aber die Verhandlungen mit der Kanzlerin nicht an seinem Einspruch scheitern lassen, beziehungsweise noch weiter in die Länge ziehen. Deshalb wurde dieser Kompromiss gefunden.

Lockerungen sollen mit Tests verbunden werden

Der Zusatz, der auch Protokollnotiz oder Protokollerklärung genannt wird, ist deshalb so entscheidend, da der Freistaat von der bundesweiten Linie abweichen will. Welche Punkte dies betreffen wird, ist noch nicht klar – die sächsische Regierung berät am Donnerstagvormittag die nächsten Schritte. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte bereits im Vorfeld klargemacht: In einer Zeit steigender Inzidenzen Lockerungen in Größenordnungen vorzunehmen, wäre extrem fahrlässig. Man müsse abwägen, welche Schritte wirklich vertretbar und vernünftig seien, so Kretschmer. „Es ist nicht richtig, wenn Baumärkte wieder öffnen können, weiterführende Schulen aber geschlossen bleiben“, sagte der Regierungschef. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hatte vor kurzem ein Öffnungskonzept vorgelegt, das verstärkt auf Testkonzepte statt allein auf Inzidenzwerte setzt.

Auch Thüringen und Sachsen-Anhalt mit Einwänden

Mit einer solchen Protokollnotiz wird in der Politik – und auch im Rechtswesen oder bei Tarifverhandlungen – eine Relativierung beziehungsweise Distanzierung vorgenommen. Sachsen-Anhalt und Niedersachsen haben am Mittwochabend beispielsweise festhalten lassen, dass sie „die Beschlüsse zu den Öffnungsschritten als Orientierungsrahmen“ verstehen. Thüringen hat eine Note zu den Maßstäben für etwaige Lockerungen einfügen lassen: „Die alleinige Ausrichtung auf den Inzidenzwert muss aus Thüringer Sicht durch die Einbeziehung weiterer Indikatoren, darunter beispielsweise die Impfquote bei vulnerablen Gruppen und die Auslastung intensivmedizinischer Kapazitäten ergänzt werden.“

Wie einig sich die Bundesländer am Ende wirklich sind, werden die jeweiligen Corona-Schutzverordnungen der Länder zeigen. Die neuen Regelungen sollen am Montag in Kraft treten.

Von Andreas Debski