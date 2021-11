Dresden/Leipzig

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will in Sachsen deutlich schärfere Maßnahmen als bisher angekündigt ergreifen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Entsprechende Pläne wurden nach LVZ-Informationen bei einer außerordentlichen Sitzung des CDU-Fraktionsvorstandes am Mittwochabend besprochen.

Der Ministerpräsident befürwortete demnach eine komplette Schließung von Bars und Diskotheken sowie ein generelles Verbot von Großveranstaltungen. Auch Schließungen im Kultur- und Freizeitbereich sind angedacht. Unklar ist noch, ob Restaurants offen bleiben können. Teilnehmer gehen zudem davon aus, dass das Verbot von Großveranstaltungen auch die Weihnachtsmärkte umfasst – auch wenn diese nicht explizit erwähnt wurden. Die neuen Regeln sollen schon ab Montag gelten. Der Lockdown soll drei Wochen dauern.

CDU reagiert auf Lockdown-Bitte

Die Runde stand unter dem Eindruck der Beratungen mit Wissenschaftlern, die Kretschmer zuvor online abgehalten hatte. Dabei hatten unter anderem der medizinische Vorstand des Universitätsklinikums, Michael Albrecht, einen Lockdown gefordert, um die Dynamik der vierten Corona-Welle zu stoppen: „Uns bleibt nichts anderes übrig. Die bisherige Salami-Taktik führt nur dazu, dass wir der Entwicklung hinterlaufen, ohne sie abschwächen oder gar aufhalten zu können.“

Auch Christoph Lübbert, Leiter der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg in Leipzig, äußerte sich ähnlich: „Wir brauchen einen schnellen, harten Lockdown.“

2G-Regel für Einzelhandel bleibt

Die CDU will diesen Forderungen nun nachkommen. Sie argumentiert, dass der Lockdown im Freizeit- und Kulturbereich weite Teile des öffentlichen Lebens betreffen würde. Auch sei ein Lockdown besser zu kontrollieren als spezielle Zugangsbeschränkungen.

An der geplanten 2G-Vorgabe für den Einzelhandel will die CDU festhalten. Nur Genesene und Geimpfte sollen ab Montag noch einen Einkaufsbummel machen können. Allein Supermärkte, Drogerien und Apotheken werden den Plänen zufolge für Getestete zugänglich bleiben.

Zeit für neue Maßnahmen knapp

Die Zeit, um einen allgemeinen Lockdown für Teile des öffentlichen Lebens umzusetzen, ist allerdings knapp. Kretschmers Pläne müssen mit den Koalitionspartnern von SPD und Grünen abgestimmt werden. Am Donnerstagabend soll der Landtag mit den Beratungen über die neue Corona-Maßnahmen beginnen.

Das Sozialministerium müsste innerhalb weniger Stunden einen Entwurf vorlegen, der diese neuen Punkte umfasst. Am Freitag sollen die Corona-Verordnung beschlossen werden, damit sie am Montag in Kraft treten kann. Selbst in der CDU halten einige diesen Zeitplan für ambitioniert.

Die neuen Pläne sind zudem abhängig von den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, das die Ampelpartner von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene am heutigen Donnerstag auf den Weg bringen wollen. Demnach können Lockdown-Maßnahmen beschlossen werden, die bis zum 15. Dezember dauern dürfen. Auch die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten werden am heutigen Donnerstag über weitere Schritte in der Pandemie beraten.

Corona-Zahlen seit Tagen auf Rekordniveau

In Sachsen sind die Corona-Zahlen seit Tagen auf Rekordniveau. Im Landkreis Leipzig, im Kreis Meißen und im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge lag die Sieben-Tages-Inzidenz zuletzt bei über 1000. Die Zahlen der behandelten Corona-Patienten in den Krankenhäusern ist zudem so hoch, dass in Sachsen ab Freitag die Überlastungsstufe greift. Dann gelten unter anderem neue Kontaktbeschränkungen.

Von Kai Kollenberg und Andreas Debski