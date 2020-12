Dresden

Sachsen wird seine Corona-Schutzverordnung – wie angekündigt – ab Mittwoch an die Regelungen des Bundes anpassen. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden an.

Weihnachten im engen Kreis

Konkret bedeutet das zunächst weitere Einschränkungen zu Weihnachten. Ausnahmen von den geltenden Kontaktbeschränkungen werden nur vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember 2020 gestattet. Während dieser Zeit ist das Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen möglich. Kinder im Alter bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgerechnet.

Gemeinsam feiern dürfen dann Mitglieder aus dem engsten Familienkreis, also Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen – auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahre bedeutet.

Schnelltests vor dem Fest

Allerdings sollten Kontakte in den fünf bis sieben Tagen davor auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Köpping stellte in Aussicht, dass wahrscheinlich noch vor Weihnachten in Leipzig, Dresden und Chemnitz sowie den Landkreisen Möglichkeiten geschaffen werden, damit Bürger einen Schnelltest erhalten können. Nähere Details dazu müssten aber noch geklärt werden.

Silvester herrscht Versammlungsverbot und der Verkauf von Feuerwerkskörpern bleibt verboten. „Es ist aber nicht verboten, zu böllern“, stellte Köpping klar. Wer bereits Feuerwerk erworben habe, dürfe das abbrennen. Es gehe vielmehr darum, die Krankenhäuser, die ohnehin an der Belastungsgrenze stehen, nicht noch mit durch Pyrotechnik Verletzte zu belasten.

Friseure geschlossen, Wertstoffhöfe geöffnet

Geschlossen werden auch wieder die Frisiersalons. Der Großhandel bleibt entgegen ursprünglicher Absichten geöffnet – jedoch nur für Gewerbetreibende. Gartenmärkte dürfen dann weiter betrieben werden, wenn sie auch eigene Pflanzen produzieren. Erreichbar bleiben auch die Wertstoffhöfe.

Köpping verwies noch einmal darauf, dass das Maskengebot jetzt überall in der Öffentlichkeit gilt. Dabei gebe es die Maxime: „Wenn Sie Menschen begegnen, Maske auf. Sind Sie allein – nicht.“

Impfungen noch vor Jahresende

Neues gibt es auch im Hinblick auf die 13 sächsischen Impfzentren und ihren mobilen Teams. Die Gesundheitsministerin erwartet, dass die Impfungen gegen Corona noch vor Jahresende beginnen können. Sobald darüber Klarheit herrsche, werde eine diesbezügliche Website freigeschaltet. Die ersten 25.000 Impfdosen würden allerdings zunächst an Alten- und Pflegeeinrichtungen gehen.

Sie kündigte darüber hinaus an, dass es in Pflege- und Altenheimen ab sofort zweimal wöchentlich Tests geben wird. Auf die Frage, ob sie an Lockerungen Anfang 2021 glaube, antwortete die Ministerin: „Unser Ziel ist der 10. Januar. Versprechen kann ich Ihnen das heute aber nicht.“

