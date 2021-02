Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) und Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) gaben am Donnerstag in Dresden einen ersten Einblick in die neue Corona-Schutzverordnung. Was die neuen Regeln ab Montag konkret für Sachsen bedeuten – ein Überblick.

Lockdown-Dauer

Der Lockdown in Deutschland wird bis 7. März verlängert. Sachsen macht da keine Ausnahme und wird die Regelung ohne Wenn und Aber mittragen. Am Freitag werden die letzten ausgehandelten Details der Öffentlichkeit vorgestellt, damit die CVO ab Montag (15. Februar) in Kraft treten kann. Fest steht aber jetzt schon: Die strengen Hygiene-Regeln werden bleiben.

Ausgangssperren und 15-Kilometer-Regel

Landkreise und die kreisfreien Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz dürfen künftig die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sowie den 15-Kilometer-Radius vom Wohnort aufheben, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Voraussetzung dafür ist, dass dieser Wert auch im Durchschnitt des Freistaats erreicht wird. Es wird spannend sein, zu sehen, wie sich Städte und Kreise in den kommenden Tagen entscheiden.

Kindergärten

Die Länder haben freie Hand für die Öffnung von Kitas bekommen. Grund: Kitas liegen genauso wie Schulen in der Kultushoheit der Bundesländer. Der Bund kann hier nur Empfehlungen aussprechen. Das bedeutet, dass die bereits am Dienstag von Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) vorgestellten Lockerungen komplett umgesetzt werden. Ab 15. Februar öffnen die Kitas wieder für alle Kinder, die Ära der Notbetreuung (seit 14. Dezember 2020) ist damit (vorerst) vorbei. Es gilt allerdings eingeschränkter Regelbetrieb, so wie das schon im Frühjahr 2020 praktiziert wurde. Das heißt: Die Kinder dürfen nur in festen Räumen und in festen Gruppen betreut werden.

Grundschulen

Siehe Kindergärten, auch Grundschüler und -Schülerinnen dürfen ab 15. Februar in Sachsen wieder am Live-Unterricht in ihren Schulen teilnehmen. Allerdings, das hatte Kultusminister Piwarz am Dienstag betont, wird die Schulbesuchspflicht aufgehoben werden. Eltern können damit selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Für Kinder, die zu Hause bleiben, soll es weiter digitale Lernangebote geben.

Weiterführende Schulen

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 müssen weiter im digitalen Unterricht zu Hause lernen. Nur Abschlussklassen bilden da in Sachsen eine Ausnahme. Wie es genau weitergeht, ist offen. Da die Schulen aber in der Hoheit der Länder liegen, könnte Sachsen – ähnlich wie bei den Abschlussklassen – noch einen eigenen Weg gehen.

Maske im Auto

Das Tragen einer FFP2-Schutzmaske oder eines medizinischen Mund-Nasenschutzes Fahrzeugen soll ab 15. Februar neu eingeführt werden. Allerdings gilt das nicht für einen einzelnen Fahrer, sondern nur dann, wenn die Insassen aus mehreren Hausständen kommen. Betroffen wären beispielsweise Fahrgemeinschaften oder auch Handwerker, die gemeinsam zum Einsatzort fahren.

Fahrerlaubnis

Der Erwerb der Fahrerlaubnis soll in solchen Fällen ermöglicht werden, wo dies aus „berufsqualifizierenden Gründen“ notwendig ist. Eine Pflegekraft beispielsweise, die das Fahrzeug braucht, um alte und kranke Menschen zu versorgen, würde darunter fallen.

Friseure und Fußpflege

Einer der strittigsten Punkte bei den Verhandlungen mit der Kanzlerin. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hatte sich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen dafür stark gemacht, dass Friseurgeschäfte schon ab 15. Februar wieder öffnen dürfen. Das Kanzleramt plädierte für den 1. März – und behielt die Oberhand. Nun wird der Freistaat die Verzögerung mittragen. Wahrscheinlich wird es wöchentliche Corona-Tests für die Beschäftigten geben. Auch Fußpflegemaßnahmen sind – vor allem für ältere Menschen – wichtig. Deshalb plant die Landesregierungen hier ebenfalls Lockerungen.

Abholservice „Click & Collect“

Sachsen hat diesen Service für „Bestellen und Abholen“ als letztes Bundesland erlaubt. Das kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) ebenfalls schon am Dienstag an. Auch diese Regelung konnten die Länder unabhängig vom Bund beschließen. Im Freistaat dürfen damit ab 15. Februar Menschen Waren per Internet oder Telefon bestellen und sie dann an den Geschäften abholen. Voraussetzung: Keine Menschenansammlungen vor den Läden.

Musikschulen

Wer den Musikschulunterricht braucht, um später studieren zu können, hat ab 15. Februar gute Karten. Für solche Fälle plant Sachsen, den Einzelunterricht zuzulassen.

Inzidenz unter 35 für Geschäfte und Museen

Weitere Öffnungen, insbesondere des Einzelhandels, der Museen und Galerien sowie der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungen sollen erst ab einer stabilen Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen von den Ländern beschlossen werden können. Bislang hatte die Politik einen Inzidenzwert von 50 angestrebt. In Sachsen lag der Wert am Donnerstag laut RKI bei 74,5,vor einer Woche hatte er noch bei knapp 120 gelegen. Besonders positiv: In den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz wird ein Wert von nur noch knapp über 50 registriert. Kurz vor Weihnachten lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat noch deutlich über 400. Sachsen war damals bundesweites Schlusslicht.

Von André Böhmer und Roland Herold