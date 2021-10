Lockdown für Ungeimpfte: Wie realistisch sind strengere 2G-Regeln in Sachsen?

Dresden

Ein Blick auf die offizielle Corona-Statistik am Freitagmittag zeigte, wie angespannt die Lage in den Krankenhäusern ist: Zum ersten Mal seit Monaten wurden in Sachsen 180 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt – und damit die Vorwarnstufe seit Langem gerissen. In der Regierung wird nicht damit gerechnet, dass sich daran noch etwas ändert. Im Gegenteil.

Im regierungsinternen Corona-Ausschuss war darum bereits am Donnerstag ein Thema zur Sprache gekommen: verschärfte 2G-Regeln, die einem Lockdown für Ungeimpfte gleichkämen. Entsprechende Pläne werden jetzt geprüft, am Dienstag will das Kabinett darüber und über die Eckpunkte einer neuen Verordnung beraten.

Grüne und SPD sind zurückhaltend

Allerdings zeigt sich, dass weite Teile der schwarz-grün-roten Koalition skeptisch sind, ob ein Quasi-Ausschluss der Ungeimpften eine gute Lösung wäre. Grüne und Sozialdemokraten, die sich sonst eher mit strikteren Regeln anfreunden können, äußern sich zurückhaltend.

Die Einführung eines 2G-Modells sei „ein geeigneter Schritt zur Eindämmung der Corona-Pandemie“, sagte Gesundheitspolitikerin Kathleen Kuhfuß (Grüne). „2G allein“ könne aber nicht „die ausreichende Antwort auf die Pandemielage“ sein. Stattdessen bräuchte man unter anderem strengere Kontrollen. Die Landtagsabgeordnete Simone Lang (SPD) legte sich nicht auf einen Ansatz fest. Sie appellierte aber: „Wir müssen die Warnungen der Wissenschaft und der Krankenhäuser ernst nehmen, wonach die Überlastung eher eintreten könnte.“

CDU-Fraktionschef lehnt strenge 2G-Regeln ab

Selbst Befürworter in den Koalitionsreihen geben zu, dass die Ideen der Landesregierung sehr weitgehend sind. Im Gespräch ist, Ungeimpften nur noch den Einkauf im Supermarkt, den Gang zum Friseur und die Inanspruchnahme weiterer körpernaher Dienstleistungen zu gestatten. Zudem wird diskutiert, ob auch für den Einkaufsbummel ein Impf- oder Genesenen-Nachweis verpflichtend wird.

Der CDU-Fraktionschef Christian Hartmann lehnt derlei rundheraus ab: „Es gibt keinen Grund zur Verschärfung der bestehenden Corona-Schutzverordnung.“ Jeder Einzelne sei „aufgerufen und in der Verantwortung mitzuhelfen, ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern“. Aus der Opposition gibt es auch Kontra. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Jörg Urban, warf dem Ministerpräsident vor, dieser wolle die Gesellschaft spalten: „Viele Bürger haben berechtigte Angst vor den neuartigen Impfstoffen.“

Auch Thüringen und Bayern wollen nachschärfen

Nicht nur Sachsen denkt allerdings über eine Verschärfung der Regeln nach. Thüringen will wegen der steigenden Infektionszahlen reagieren. Dort soll das 2G- oder 3G-plus-Modell (geimpft, genesen oder PCR-getestet) in bestimmten Bereichen von den Kommunen verpflichtend eingeführt werden können. Auch Bayern möchte nachbessern: Aus der 3G-Regel soll dort verpflichtend die 3G-plus-Regel werden.

Für welchen Ansatz sich das sächsische Kabinett entscheidet, hängt auch an den Kommunen. Sie sehen strengere Auflagen kritisch. Zugleich gibt es in der Landesregierung Kritik, weil die Städte und Landkreise die Einhaltung der bisherigen Maßnahmen nicht gewährleisten. Man müsste nicht zu schärferen Maßnahmen greifen, wenn die Kommunen besser kontrollierten, heißt es.

Kommunen weisen Kritik zurück

Das wiederum wollen einige Landkreise nicht auf sich sitzenlassen: „Unser Gesundheitsamt ist vollauf damit beschäftigt, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen, was bei täglich steigenden Zahlen immer schwieriger wird“, sagt Landrat Henry Graichen (CDU) vom Landkreis Leipzig. Für eine flächenmäßige Überwachung fehle Personal. Aus Nordsachsen teilt Landrat Kai Emanuel (parteilos) mit, dass Kontrollen „anlassbezogen und nach einem risikoorientierten Ansatz“ erfolgten.

Die Wocheninzidenz der Neuinfektionen schnellt in einigen Landkreisen aber weiter in die Höhe. Im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge lag der Wert am Freitag bei knapp 458,1, im Kreis Meißen bei 344,5 und im Erzgebirgskreis bei 331,1. Die niedrigste Inzidenz im sachsenweiten Vergleich hat die Stadt Leipzig: 112,1.

Von Kai Kollenberg