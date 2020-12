Dresden

Die sächsische Regierung greift durch: Ab kommenden Montag sollen im gesamten Freistaat harte Einschnitte erfolgen, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Maßnahmen wurden am Dienstag in Dresden vorgestellt, müssen aber noch am Donnerstag im Landtag beraten und am Freitag vom Kabinett beschlossen werden. Die neuen Regelungen sollen zunächst bis 10. Januar 2021 gelten.

Kitas und Schulen

Ab Montag, den 14. Dezember, werden die Kitas und Schulen bis mindestens 10. Januar 2021 geschlossen. In der Vorweihnachtswoche (bis 18. Dezember) sowie zwischen dem 4. und 8. Januar gilt eine „häusliche Lernzeit“ – das heißt, die Schüler erhalten Aufgaben von den Lehrern, ähnlich wie im Frühjahr. In den Grundschulen und Kitas wird eine Notbetreuung eingerichtet, „die dem Namen auch gerecht werden soll“, also nur sehr reduziert erfolgt. Das soll Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, entlasten.

Geschäfte und Dienstleistungen

Die Laden-Öffnungen sollen „auf ein Minimum reduziert“ werden. Damit müssen – ähnlich wie im Frühjahr – alle Geschäfte schließen, die nicht der Grundversorgung dienen. Diese Ausnahmen sind bislang vorgesehen: Lebensmittelläden (inklusive Bäcker, Fleischer, Gemüse), Supermärkte, Großhandel, Getränkemärkte, Tierbedarfe, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräte, Postfilialen, Apotheken, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Zeitungs- und Lottoverkauf, Waschsalons, Reinigungen, KFZ- und Fahrrad-Werkstätten. Auch die aktuellen Sonderregelungen für Frisöre sollen weiterbestehen. „Körpernahe Dienstleistungen“ bleiben untersagt, sofern sie nicht medizinisch notwendig sind, wie beispielsweise Physiotherapie oder Fußpflege. Auch Baumärkte sollen, Stand jetzt, geschlossen bleiben. Betont wird dagegen ausdrücklich, dass der Verkauf von Weihnachtsbäumen allgemein gestattet wird.

Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen

Die bisherigen Kontaktbeschränkungen (bis fünf Personen, zwei Haushalte, Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit) bleiben bestehen. Neu sind die sachsenweiten Ausgangssperren: Ab Montag darf sich nur in einem 15-Kilometer-Radius und ausschließlich mit einem triftigen Grund (zum Beispiel Arbeit, Einkauf, Arzt, Sport) aus der Wohnung bewegt werden. Darüber hinaus wird bis Freitag noch entschieden, ob ab Montag nächtliche Ausgangssperren gelten – es zeichnet sich aber ab, dass es ein Verbot zwischen 22 und 6 Uhr geben könnte. Außerdem wird es definitiv ein öffentliches Alkoholverbot geben.

Maskenpflicht

Nahezu überall gilt ab Montag eine allgemeine Maskenpflicht: Das betrifft neben den derzeitigen Vorschriften (Läden, Haltestellen, Parkplätze) den gesamten öffentlichen Raum, also alle Straßen und Plätze. Ausnahmen gibt es nur für sportliche Betätigungen und Spaziergänge im Wald oder durch Wiesen, sprich außerhalb von Wohn- und Gewerbegebieten. Auch auf dem Fahrrad muss keine Maske getragen werden.

Sonderregelungen zu Weihnachten

Die neue Corona-Verordnung wird an den geplanten Lockerungen über Weihnachten festhalten – allerdings sollen diese nur zwischen dem 23. Dezember, 12 Uhr, und dem 27. Dezember, 12 Uhr, gelten. Allein in diesem Zeitraum sind Treffen bis zu zehn Personen aus dem engsten Familien- und Bekanntenkreis möglich (Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit). Besuche aus anderen Bundesländern sind genauso wie Besuche in anderen Bundesländern möglich, wobei in letztgenannten Fällen die Schutzmaßnahmen vor Ort gelten. Auch die Sonderregelungen für Beherbergungsbetriebe bleiben bestehen: Über die Festtage kann in Hotels und Pensionen für Weihnachtsbesuche „aus sozialen Gründen“ übernachtet werden.

Alten- und Pflegeheime

Ab sofort, also bereits seit Dienstag, gelten strenge Zutrittsregeln in Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Wohnformen für Menschen mit Behinderungen. Besuche sind nur noch bei einem negativen Corona-Schnelltest gestattet. Die Einrichtungen sind angehalten, die Tests selbst zu beschaffen, abzurechnen und die Durchführung eigenständig zu organisieren. Zudem sind Besucher wie bisher zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet. Darüber hinaus wird Beschäftigten in Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen die Testung zwei Mal wöchentlich dringend empfohlen.

Sport, Freizeit, Versammlungen

Die Regelungen der bisherigen Corona-Verordnung unter anderem zu sportlichen Aktivitäten, Kultureinrichtungen, Bibliotheken und Museen bleiben bestehen. Das bedeutet: Jede Form des „organisierten“ Freizeitsports (Vereine, Klubs, Studios) ist untersagt, Ausnahmen gibt es nur für den Individualsport. Daneben behalten Leistungskader und Profisportler, „die mit dem Sport ihr Geld verdienen“, weiterhin ihren Sonderstatus. Ab Montag sind dagegen auch Indoor-Sport und Reha-Sport bis auf Weiteres verboten, das trifft nicht auf Reha-Zentren zu. Versammlungen sollen zwar weiterhin stattfinden können – doch die Vorschriften werden noch einmal verschärft, so wird bis Freitag überlegt, eine vorübergehende Erlaubnispflicht für Demonstrationen einzuführen.

Grenzverkehr nach Polen und Tschechien

Der „kleine Grenzverkehr“ bleibt untersagt: Das heißt, wer zum Einkaufen oder Tanken über die Grenze fährt, muss danach für mindestens zehn Tage in häusliche Quarantäne. Das Gleiche gilt für Kurzzeit-Touristen, die beispielsweise die tschechischen Skigebiete nutzen wollen, die in der kommenden Woche wieder öffnen sollen. Ausnahmen gibt es ausschließlich für Personal, das in grenznahen Betrieben, Heimen oder Kliniken arbeitet: Hier gilt die Zwölf-Stunden-Regelung – für diese Zeitspanne sind Grenzübertritte aus beruflichen Gründen erlaubt.

Von Andreas Debski