Leipzig

Die Verlängerung der Verlängerung wird erneut verlängert. Während in Sachsen gleichzeitig der Impfstoff zur Neige geht, Abschlussklassen mit unklarer Logistik zurück in die Schulen geschickt werden, die Corona-Warn-App kaum etwas bringt und die Pflege- und Altenheime immer wieder und immer noch zu Hotspots werden können. Nun noch eine Woche mehr oder weniger – macht das jetzt noch einen Unterschied?

Doch wie so oft in diesen Monaten müssen wir eingestehen: Wir wissen es nicht so genau. Es fehlt nicht nur Evidenz und Erkenntnis, sondern auch Erfahrung (mit einem mutierten Virus zum Beispiel). Was wir aber auch eingestehen müssen: Es kann nicht mehr lange so weitergehen. Es ist diese lange, zähe Ungewissheit, die die Menschen mürbe macht. Die sie nachlässig werden lässt. Es ist aber auch die Ungewissheit, was denn nun eigentlich wirklich hilft.

Die Bundeskanzlerin soll in der Runde mit den Ländern von der „gemeinsamen Glaubwürdigkeit“ gesprochen haben – als Begründung für härtere Einschnitte, um schneller wieder ins Leben zurückzufinden. Auch dafür gibt es keine ausreichenden Belege, doch ein wenig Erfahrung: Das „bisschen Lockdown“ (im Vergleich zu anderen Ländern) hat die große Wende nicht gebracht. Die Inzidenzen sinken, doch von einem Grenzwert 50, der überhaupt erst wieder möglich macht, die Pandemie mit Kontaktverfolgung unter Kontrolle zu bringen, sind wir gerade in Sachsen noch unendlich weit entfernt.

Am 14. Februar sind hier fast genau zwei Monate die Geschäfte zu, ist das Leben auf einen 15- Kilometer-Radius beschränkt, quälen sich Eltern und Schüler im Homeschooling, halten seit dreieinhalb Monaten die Gastronomen ihre Lokaltüren geschlossen. Hoffentlich für ein Gutes.

Von Hannah Suppa