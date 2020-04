Lockerung der Corona-Regeln in Sachsen: Das ist der aktuelle Stand

Leipzig/Dresden/Berlin

Am Mittwoch soll die wohl wichtigste Entscheidung fallen. Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) will dann mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Schaltkonferenz die Lage in der Corona-Krise nach den Ostertagen bewerten. Und auf dieser Basis soll entschieden werden, ob es ab kommender Woche überhaupt zu Änderungen bei den Corona-Schutz-Regeln in Sachsen und anderen Bundesländern kommt, oder ob der Status Quo verlängert wird.

Das sächsische Kabinett wird nach der Konferenz am Mittwochnachmittag zusammentreten, um eine Bilanz des Osterwochenendes zu ziehen und die weitere Vorgehensweise für den Freistaat zu planen. Erste Ergebnisse wurden aber schon am Dienstag bekannt. So will Sachsen mit einem Vier-Stufen-Plan aus dem Corona-Slowdown aussteigen. Dass dieser Plan mehrere Wochen bis Monate umfasst, ist sicher. Denn laut Ministerpräsident Michael Kretschmar herrsche eine trügerische Ruhe, viele Sachsen unterschätzten die Gefahr.

Klar ist, dass das öffentliche Leben nicht mit einem Schlag wieder hochgefahren wird. Zu groß ist die Gefahr, dass sich das Coronavirus dann wieder schneller ausbreitet und der Slowdown der vergangenen Wochen umsonst war.

Schulen ganz oben auf der Prioritätenliste

Am wichtigsten ist es der sächsischen Landesregierung jedoch, den Schulbetrieb möglichst schnell wieder aufzunehmen. Zum einen, um den Abschlussklassen einen möglichst normalen Ablauf ihrer Prüfungen ab Ende April zu ermöglichen. Deshalb werden ab Montag die Schulen für die Absolventen wieder öffnen, am Mittwoch beginnen die ersten Prüfungen.

Zudem spricht sich Sachsens Kultusminister Christian Piwarz dafür aus, möglichst rasch auch die Grund- und Förderschulen wieder zu öffnen. Denn die jüngeren Schüler hätten teils große Schwierigkeiten, zu Hause eigenständig zu lernen. Dennoch dürfte es Wochen bis Monate dauern, bis die Schulen wieder weitgehend normal arbeiteten.

Die Chancen für die Umsetzung dieser Ideen stehen gut, denn auch die renommierte Wissenschaftsakademie Leopoldina empfiehlt die schrittweise Öffnung der Schulen als erste Maßnahme und hat mit einer Studie zum Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen über Ostern für Gesprächsstoff gesorgt.

Zurückhaltung bei weiteren Bereichen in Leipzig

Darin heißt es unter anderem, dass aus Sicht der Wissenschaftler auch schrittweise der Einzelhandel, Behörden und Restaurants ihren Betrieb wieder aufnehmen könnten. Und auch private und dienstliche Reisen sowie gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Veranstaltungen könnten aus Sicht der Wissenschaftler schon bald wieder stattfinden.

Auch Sachsen will sich in großen Teilen an den Empfehlungen der Leopoldina orientieren. Allerdings in zurückhaltenden Schritten. So sollen zunächst die Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen dürfen. Konkrete Zeitpläne für die einzelnen Bereiche gibt es bisher jedoch nicht. Und auch die Maskenpflicht soll entgegen des Rats der Leopoldina bislang nicht in Sachsen eingeführt werden. Der Grund ist, dass es schon für das medizinische Personal zu wenig Masken gibt, eine flächendeckende Ausstattung der Bürger kann daher nicht vorausgesetzt werden.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung kann sich vorstellen, dass ab nächster Woche auch kleinere Geschäfte wieder öffnen könnten, sofern eine Einhaltung der Hygieneregeln gewährleistet sei. Damit rücke für ihn auch eine Wiedereröffnung der Gastronomien in den Bereich des mittelfristig Möglichen. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte am Dienstag, dass

Leipzig rechnet mit Einschränkungen bis Jahresende

Bei den öffentlichen Dienstleistungen hat sich schon eine kleine Lockerung gezeigt. Zahlreiche Wertstoffhöfe in der Stadt und in Sachsen haben seit kurzem wieder geöffnet und nehmen wieder alle zugelassenen Arten von Abfall an.

Fest steht allerdings, dass die Leipziger noch bis Jahresende Auswirkungen der Pandemie zu spüren bekommen werden, auch wenn ein neuer Slowdown ausbleiben sollte. Da das Virus in Wellen auftrete, würden auch immer wieder mehr oder weniger Maßnahmen getroffen, um einem zu großen Anstieg der Infiziertenzahlen entgegenzuwirken. „Das wird ein Auf und Ab an Maßnahmen bis Ende des Jahres“, kündigte Stadtsprecher Matthias Hasberg an.

