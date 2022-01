Lockerungen auch in diesem Jahr – das ist der Weg zum Abitur in Sachsen

Dresden

Lernrückstände, Homeschooling, Unterrichtsausfall: Die Vorzeichen für die Abschlussprüfungen stehen auch in diesem Schuljahr nicht besonders günstig. Deshalb hat Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) jetzt einen Brief an die mehr als 10.000 Abiturientinnen und Abiturienten geschrieben – und abermals Erleichterungen angekündigt. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfe „kein Nachteil beim Erlangen Ihrer Hochschulreife und für Ihren weiteren Lebensweg entstehen“, erklärt Piwarz. Darüber hinaus sollen auch die Bedingungen für Abschlussjahrgänge an Ober- und Förderschulen bis Ende März angepasst werden, wo die Prüfungen erst am 20. Mai beginnen.

Veränderte Halbjahres-Zeugnisse

Der Termin für die Halbjahres-Zeugnisse der Kurshalbjahre 12/I an allgemeinbildenden Gymnasien und 13/I an beruflichen Gymnasien wurde auf den 14. Januar 2022 verlegt. Die Zeugnisse werden ab dem 17. Januar 2022 ausgehändigt. In jedem Grundkursfach kann die Klausurnote in den Kurshalbjahren 11/II bis 12/II (Gymnasium, Abendgymnasium, Kolleg) ausschließlich auf Grundlage der bisherigen Leistungen ermittelt werden.

Schriftliche Prüfungen

Die schriftlichen Abiturprüfungen finden zu den festgelegten Terminen statt, am 26. April geht es mit Religion los. Vom 11. bis 14. April 2022 wird kein regulärer Unterricht abgehalten: Dieser Zeitraum steht zur Prüfungsvorbereitung zur Verfügung und wird ausschließlich für Konsultationen in den Prüfungsfächern genutzt.

Die Abiturientinnen und Abiturienten müssen nicht den sämtlichen Unterrichtsstoff parat haben: Den Schulen wurden bereits Themen genannt, die kein Schwerpunkt der zentralen schriftlichen Prüfungen sein werden. Die Arbeitszeit wird in allen schriftlichen Abitur- und Ergänzungsprüfungen um 30 Minuten verlängert. Anders als im vergangenen Jahr wird es diesmal aber keine Wahltermine für jene geben, die sich noch nicht ausreichend gerüstet fühlen. Die Hygienevorschriften wie etwa eine Maskenpflicht, die derzeit ab Klasse 5 gilt, sind noch nicht festgelegt worden.

Die Zweit- und auch Drittkorrekturen für das Abitur erfolgen an der jeweiligen Schule. Das soll eine faire Benotung sichern, wenn Prüfungsinhalte aufgrund der Infektionslage nicht ausreichend behandelt werden konnten.

Mündliche Prüfungen

Die Inhalte der mündlichen Prüfungen werden – wie bisher – an der jeweiligen Schule auf Grundlage der behandelten Lehrplaninhalte festgelegt. Die Lehrkräfte treffen eine Vorauswahl mit Aufgaben, die mit dem tatsächlichen Unterrichtsstoff harmonieren. „Eine Gleichbehandlung mit den vorangegangenen und nachfolgenden Schülergenerationen wird gewährleistet. Um die bundesweite Anerkennung der Abschlüsse muss sich niemand sorgen“, macht das Kultusministerium klar.

Besondere Leistungsfeststellung

In diesem Schuljahr findet die „Besondere Leistungsfeststellung“ (BLF) in der 10. Klasse der Gymnasien nicht als zentrale Klassenarbeit statt. Stattdessen fließt entsprechend den im Unterricht gesetzten Schwerpunkten die Note je einer Klassenarbeit in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik jeweils mit dem doppelten Gewicht einer Klassenarbeit in die Zeugnisnote ein. Dagegen müssen Schülerinnen und Schüler an beruflichen Gymnasien in der 11. Klasse die zentralen Vergleichsarbeiten absolvieren.

Freiwilliges Wiederholen

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr kann die Abschlussklasse nicht freiwillig wiederholt werden. Diese „Extra-Runde“ wurde nicht als Sitzenbleiben gewertet – eine solche Regelung wird es laut Kultusministerium in diesem Jahr nicht noch einmal geben.

Gute Abiturergebnisse

Sachsens Abiturientinnen und Abiturienten hatten im vergangenen Schuljahr allen Widrigkeiten der Corona-Pandemie getrotzt und ein insgesamt gutes Abitur ablegt. Der Notenschnitt lag bei 2,08 – und somit leicht besser als ein Jahr zuvor (2,16). Insgesamt war es der dritte Abschlussjahrgang in Folge, der die Ergebnisse aus dem Vorjahr noch übertreffen konnte. Fast alle der 10.339 Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen auf den Gymnasien konnten die Prüfungen letztlich bestehen und somit die allgemeine Hochschulreife erwerben. Nur 232 mussten es in diesem Schuljahr noch einmal versuchen.

Von Andreas Debski