Lockerungen in der Corona-Krise in Sachsen: Neue Regeln nehmen nicht die Sorgen

Erste Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen, Vor- und Nachteile des digitalen Lernens, besondere Herausforderungen in der Pflege – die Corona-Krise beschäftigt weiter. Unsere Leser machen sich in dieser Zeit Gedanken über Menschlichkeit, Achtung und Anstand. Im Leserforum gibt es aber auch Kritik am Handeln der Politik. Hier ausgewählte Briefe und E-Mails, die die Redaktion in den letzten Tagen erreicht haben:

Bedenken zu Regeln bei Ladenöffnung bis 800 m2

Bezüglich der Ladenöffnungen bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern habe ich auch so meine Bedenken. Das ist tatsächlich Wettbewerbsverzerrung, auch wenn es schön ist, dass wieder Geschäfte öffnen dürfen! Doch ich finde, dass auch größere Geschäfte wie Galeria Kaufhof, Media Markt, Saturn und Conrad die Möglichkeit haben, einen geordneten Einkäuferstrom organisieren zu können. Allerdings sehe ich ein Problem, wenn Menschen Kleidung anprobieren. Viele Stoffe vertragen scharfe Desinfektionsmittel nicht gut. Und ob die Corona-Viren über andere nicht desinfizierte Körperteile übertragen werden können, hat bisher auch niemand gesagt. Ein weiteres Problem besteht bei Waren, die man sich erst richtig ansehen muss, bevor man sie kauft (zu kleine Schrift, versteckte wichtige Infos, Untersuchung von Kleidung auf Flecken und Schäden ...). Da werden viele Waren angefasst und dann doch nicht genommen, weil sie dann doch nicht die richtigen Eigenschaften haben. Das betrifft zum Beispiel technische Details von Elektrogeräten aller Art. Zum Beispiel bei Computerbauteilen muss man bestimmte Nummern auf der Verpackung suchen, um eine bestimmte Qualität des Bauteils zu bekommen. Solche Informationen stehen leider nicht im Klartext auf den Verpackungen und sind meist sehr klein geschrieben, so dass man diese Informationen weder aus 2 Metern noch aus 1,5 Metern Entfernung lesen kann. Meist stehen diese Infos auch nicht auf der Verpackungsvorderseite, sondern hinten oder an der Seite. Magier und Hexen sind hier klar im Vorteil ... ( Wolfgang Gerhardt, 04159 Leipzig)

Digitales Lernen kann individuelle Förderung nicht ersetzen

Es ist richtig, Internetaktivitäten von Grundschullehrern, die Resultat der Corona-Krise und somit der ausgesetzten Schulpflicht sind, bekannt zu machen. Mit den wenigen Beispielen bekommt der nicht sehr fachkundige Leser ohnehin nur im Ansatz gezeigt, wie kompliziert und auch ernst die Situation für Lehrer, aber vor allem auch für Grundschüler ist. Ein wochenlanges Bearbeiten von Hausaufgaben über das Internet führt in den meisten Fällen bei den Lernanfängern zu keinem gesicherten Lernerfolg. Es ist erwiesen, dass bei jüngeren Schulkindern der Lernerfolg in hohem Maße von der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler abhängt. Diese Beziehung wird durch E-Mails, digitale Lernkanäle, Videos aufrecht erhalten, ersetzt aber die unmittelbare Interaktion zwischen Lehrer und Schüler in keiner Weise. Sollte dieser Zustand länger anhalten, wird es bei jüngeren Schulkindern, trotz Elternhilfen, zum Teil zu erheblichen Lern- und Entwicklungsverzögerungen kommen. Ohne die fachkundige, unmittelbar orientierende Führung des Lehrers können dann bei Grundschulkindern sichere Lernerfolge nicht erwartet werden. Es ist ignorant zu glauben, dass ein 6- bis 9-jähriges Kind wirklich Dauerhaftes lernt, wenn es auf sich gestellt vor dem PC sitzt und spielerische und unterhaltsame Inhalte bearbeiten soll. Wenn diese Inhalte noch möglicherweise unterstemdidaktischen Niveau entsprechen, muss man um die grundlegendeBildung, die die Grundschule zu vermitteln hat, sehr besorgt sein. Solides Lernen ist immer mit ernsthafter Arbeit verbunden. Das müssen Lehrer und Eltern wissen, und das muss der Lernanfänger frühzeitig erfahren in Verbindung mit individueller Förderung und liebevoller Zuwendung durch die Erwachsenen. (Dr. Brita Will, 04103 Leipzig)

Gefährliche Eigenschaften, von denen ich hoffte, sie seien längst überwunden

Irritiert haben ich in Ihrem Artikel: „Verstöße: Ein Drittel der Hinweise liefern die Bürger“ (9. April) die veröffentlichten Zahlen über die Hinweise aus der Bevölkerung zu regelwidrigem Verhalten der Corona-Schutzverordnung gelesen. Verpackt als „Hilfe von Bürgern“ offenbart diese hohe Anzahl doch erschreckende Denk- und Handlungsweisen vieler Menschen in unserem Land. Für mich zeigen sich darin gefährliche Eigenschaften beziehungsweise Einstellungen, von denen ich hoffte, sie seien längst überwunden. Dass dies in Ihrem Artikel positiv konnotiert ist, macht aus Denunziantentum keine Tugend. ( Michael Klein, per E-Mail)

Disziplin, Einhaltung der Gesetze und Achtung haben noch keinem geschadet

Zu dem Beitrag „Sind Ostdeutsche staatshöriger als Westdeutsche“ (3. April) muss ich mich unbedingt den Ausführungen des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff ( CDU, anschließen. Ich bin 92 Jahre alt und habe zwei Diktaturen erlebt, die ich auf keinen Fall verherrlichen möchte. Wir alle haben uns nach Freiheit gesehnt und dafür gekämpft, aber die „harte Hand“ des Regierenden hat keinem geschadet, wenn man die Regeln eingehalten hat, weil man es eben der eigenen Freiheit zuliebe tun musste. Disziplin, Einhaltung der Gesetze und Achtung im Umgang mit Mitmenschen haben noch keinem geschadet, wir waren halt keine Party- und Spaßgesellschaft. Wenn man nicht arbeitete – vom Staat gab es nichts. Einen Polizisten, Lehrer oder gar Sanitäter hat sich keiner gewagt anzugreifen, das gebietet allein der Anstand. ( Gisela Sander, 04315 Leipzig)

Angemessene Bezahlung und wieder mehr Zeit für Pflege

Zu „Sonderzahlung für Altenpflegerinnen“ (4. April): Zweifelsfrei sind die Verdienste der Berufsgruppe unangemessen entgolten. Höhere Bezahlung ist da angemessen. Was aber zusätzlich und ganz vordergründig fehlt, ist die Zeit, um angemessen und fürsorglich überhaupt pflegen zu können. Durch anwachsende Pflegebedürftigkeit ist Leistungsverdichtung und Leistungsentzug unübersehbar. Ein Mensch ist eben kein Werkstück. Unentgeltbarer Mehraufwand die Folge. Was aber kann die lokale Politik als Hilfe leisten? Zumindest den Ordnungsrahmen geben, damit Pflegerinnen und Pfleger bestmöglich pflegen können. Zeit und Sicherheit. Derzeit scheint es aber das Ordnungsamt darauf anzulegen, durch den Shutdown ausgefallene Bußgelder bei den mobilen Pflegekräften zusätzlich wieder einzusammeln. Und wo es ja an Zeit zum Suchen fehlt oder es ohnehin nie Park- und Halteplätze gibt, da kann man beliebig und immer neu zuschlagen! Ordnung muss ja sein. Sollen sich die Pflegekräfte doch einen risikoärmeren Job suchen oder den ÖPNV nutzen. Wäre auch eine Anregung für SMH und Notärzte. ( Franz Wanner, per E-Mail)

Wie kann ein Mensch, dem es gut geht, nur so jammern?

Der Artikel „Ich drehe schon durch“ (11./12. April) hat mich sehr lange beschäftigt und zum Nachdenken angeregt. Wie kann ein Mensch, der alles hat, dem es gut geht, der zwei gesunde Kinder hat, in einer so schwierigen und außergewöhnlichen Zeit so jammern? Anstatt die Zeit mit den kleinen Kindern zu nutzen (die kommt nie wieder), zu sagen „im Moment beneide ich alle, die keine Kinder haben“. In dem Artikel waren noch mehrere solcher Äußerungen, die wohlweislich in Anführungsstrichen gekennzeichnet waren, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Vielleicht sollten die Reporter überlegen, ob sie derartige Artikel schreiben und Menschen eine Bühne geben, die sie nicht verdienen, oder sich lieber den Themen widmen, die in der jetzigen Zeit wichtig und hilfreich sind. Falls kein Stoff vorhanden ist, die Seiten zu füllen, kann auch mehr Platz für Kinder (Rätsel oder Bilder) in der Zeitung verwendet werden. ( Irene Schmidtke, per E-Mail)

Plötzlich sind wir alle in einem Boot und wissen nicht, wohin die Reise geht

Was noch positiv ist: Mit allem haben wir gerechnet, nur nicht mit dieser Krise. Plötzlich sind wir alle in einem Boot und wissen nicht, wohin die Reise geht.

Was bleibt: Plötzlich merken wir, wie vieles im Leben unwichtig geworden ist und was wichtiger sein könnte. Das Leben ist kostbarer und von Neuem kreativ.

Was entsteht: Leute gehen wieder aufeinander zu. Jugendgruppen bilden sich, um älteren Menschen mit konkreter Hilfe zur Seite zu stehen. Wir wünschen, dass die Parteien alles Schlimme aus der Vergangenheit vergessen und sich wieder annähern. Wir setzen auf Besonnenheit bei allen Politikern, einschließlich der Mitarbeiter der Gesundheitsämter.

Was nicht vergessen werden darf: Dass wir in einem Land leben, in dem vieles getan wird, um Leid zu lindern. Wir denken an die Krankenschwestern und Pfleger, die mit hohem Einsatz und Risiko arbeiten. Bei allen Einschränkungen und auch Fehlern geht das Leben weiter.

Was noch nicht abgesagt ist: Die Hoffnung, der Schlaf und dasLeben. ( Matthias Klemm, 04109 Leipzig)

Vom Handeln der Politiker enttäuscht

Im Zusammenhang mit dem Beitrag „Diätenerhöhung könnte ausfallen (8. April) finde ich es geschmacklos, in der heutigen Situation überhaupt daran zu denken und eine Erhöhung in Erwägung zu ziehen. Es gibt viele Menschen, die sich Tag für Tag und Nacht für Nacht abrackern müssen, dies mit zwei oder drei Kindern im Haushalt, um gut über die Runden zu kommen. In der heutigen Corona-Zeit denke ich zum Beispiel an die vielen Krankenschwestern, Pfleger und natürlich die Ärzte und freiwilligen Helfer, die ihr Leben gefährden, um andere zu retten – und dies für sehr wenig Geld. Und Politiker bekommen jährlich automatisch eine Diätenerhöhung, also eine Abgeordneten-Entschädigung, die abhängig von der Lohnentwicklung des Vorjahres ist, ohne richtig etwas dafür zu leisten. Ihr monatliches Gehalt wäre doch ausreichend genug, ihren Lebensstandard zu halten. Bei den Überlegungen, die Helden in der Corona-Krise ausreichend zu entschädigen, tun sie sich schwer, diskutieren herum und belegen dies auch noch mit bestimmten Auflagen bei der eventuellen Zahlung. Ich bin zutiefst enttäuscht. ( Ingeborg Werner, 04209 Leipzig)

Grundrecht auf Grundrente

Jetzt hat die CDU endlich ihr Alibi – siehe Beitrag „Debatte um Grundrente“ (11. April): Es wird ein riesiger Schuldenberg angehäuft zur Bewältigung der Corona-Krise. Warum muss sich die CDU nochmals genau anschauen, ob der Zeitplan der Grundrente überdacht werden müsse? Wir, die die Grundrente beanspruchen, besitzen ein Grundrecht darauf. Niemand bekommt sie geschenkt. Wir sind diejenigen, die jahrzehntelang für ganz wenig Geld, ohne uns zu beschweren, fleißig gearbeitet haben. Ich rede hier über uns Friseure, die ständig als Beispiel in den Medien präsent vorgeführt werden. Menschen in Berufen, die jetzt endlich Wertschätzung und Respekt erhalten, haben schon immer für Niedriglöhne gearbeitet. Jetzt in der Rente verfolgt uns dieses angeblich demokratische System erneut. ( Martina Schmidt, 04205 Leipzig)

Fragwürdige Nähaktion für Christo-Verhüllung

Zum Beitrag „Lübecker nähen für neue Christo-Verhüllung“(16. April) möchte ich anmerken: Höchsten Respekt und Bewunderung der kreativen Tätigkeiten Christos (84). Doch wäre eine Aktion dieses Ausmaßes (6000 Quadratmeter Stoffmaterial) in der jetzigen Situation zur Herstellung dringendst benötigter Schutzmasken nicht sinnvoller, als das „Einpacken“des Arc de Triumph in Paris? Den Nähmaschinen wäre es egal, den fleißigen Näherinnen sicher nicht. (Holger Poperle, Leipzig)

Ohne Kaminer-Texte – bloß nicht

Liebe LVZ, könnte man nicht mal eine Gebrauchsanleitung zum Lesen Ihrer Zeitung bringen? Denn wer meint, Corona zu überwinden, indem er ein möglichst miesepetrig-besorgtes Gesicht macht, sollte eben sorgfältig auswählen, was er liest. LVZ ohne Wladimir Kaminer (Anmerkung der Redaktion: Kolumne Speakers‘ Corner) – bitte bloß nicht. Ich bin mir völlig sicher, dass ich damit nicht allein bin. (H.-S. Hoßfeld, per E-Mail)

„Systemrelevanter“ Spargel

Bemerkenswert, welche Prioritäten die Bundesregierung in der Krise setzt. Überall fehlt es an Masken, Anzügen, Seife. Aber der Beelitzer Spargel ist offenbar „systemrelevant“ für ganz Deutschland. Da gibt es sogar Extraflüge aus Bukarest für rumänische Spargelstecher („Rumänische Erntehelfer gelandet“ (18. April). Gibt es in Rumänien kein Virus? Und was die Spargelstecher betrifft: Warum werden hier nicht mal die jungen kräftigen Flüchtlinge herangezogen? Aber nein, es sind ja nur Atomphysiker zu uns gekommen, denen man eine solche Arbeit nicht zumuten kann. Kein Spargel – glücklich das Land, das solche Probleme hat. (Dr. R. Kühnel, 04109 Leipzig)

Wirtschaft muss dringend hochfahren

Nun hat unsere Regierung alles Mögliche berücksichtigt bei den neuen Regelungen in der Corona-Krise. Aber vom Öffnen der Werktore, das heißt der Rückkehr von Kurzarbeit beziehungsweise Homeoffice in den Produktionsprozess kein Wort. Und das, obwohl die Fortführung der Wirtschaft existenziell ist. Soll das nicht sein oder bleibt das ganz den Unternehmen überlassen? Beides wäre fatal. ( Michael Liebig, Leipzig)

Dank an Mitarbeiter von Post und Zoll

In Zeiten der Corona-Thematiken mit ihren Helden scheint man einige übersehen zu haben. Wie ich erfuhr, werden alle Postsendungen aus dem Nicht-EU-Ausland nur noch an vier Zolldienststellen und damit Paketzentren bearbeitet. Frankfurt am Main, Speyer, Niederaula und Radefeld (Anmerkung der Redaktion: DHL-Paketzentrum bei Leipzig). Also sollte man auch diesen Menschen danken, denn ich glaube nicht, dass sie zurzeit einen einfachen Job haben. Danke an die Postmitarbeiter und Zollbeamten in Radefeld. ( Heiko Scholz, per E-Mail)

Corona-Schutz als Argument

Der Artikel „Das Hochfest der Ansteckung“ (11./12. April) hat kein gutes Niveau. Sensationsheischende Begriffe wie „dahingerafft“, „renitent“, „Widerstand“ und „Fanatiker“ und das Foto des Pastors mit der geballten Faust passen für mich nicht zum Niveau der LVZ. Haben Sie das wirklich nötig? Der Autor geht den einfachsten Weg: Mit dem moralisch richtigen Corona- Schutz-Argument im Rücken – und dieses Argument ist berechtigt – hauen wir mal auf eine weit entfernte für uns obskure religiöse Gruppe ein. Interessanter wäre gewesen – durchaus mit kritischer Haltung gegen US- Gottesdienstaufrufe in Corona-Zeiten – sich mit der Geschichte und Kultur freikirchlicher Christen in den USA zu beschäftigen. (Jochen Riemer, per E-Mail)

Arme deutsche Sprache

Shutdown, Lockdown, Stay-at-home, Homeoffice, Homeschooling, Lernservice, Out-of-the-box-Denken, Exit-Strategie, Corona-Hotspot, Public-health-Experte, Schul.cloud und so weiter. Mann, Mann, Mann ... ( Paul Sliwinski, Leipzig)

