Sein Post sorgte für Aufsehen und gleichzeitig für Respekt in den sozialen Medien. Eiscafé-Betreiber Tino Cangemi aus Löbnitz hat ein Schreiben gepostet, was jeden seiner sieben Mitarbeiter aufhorchen ließ. Er bezog sich dabei auf die Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz, die empfahl, ab 1. November diesen Jahres all denjenigen, die sich bis dahin nicht gegen Covid-19 haben impfen lassen, keinen Lohn im Falle einer angeordneten Quarantäne zu zahlen.

„Kein Mitarbeiter muss sich Sorgen machen“

„Über die Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit solcher Beschlüsse und Empfehlungen gebe ich keine Bewertung ab. Nur, dass es für jeden seine eigene freie Entscheidung ist, ob man sich impfen lässt oder nicht. Bei mir muss sich deshalb kein Mitarbeiter Sorgen machen“, sagt der 52-jährige Geschäftsmann. Er fügt hinzu, dass man die vergangenen 18 Monate gemeinsam durchgestanden habe – und das trotz erschwerter Arbeitsbedingungen mit jeder Menge zusätzlich behördlich geforderten Vorgaben zu den Hygiene-Bedingungen in den Geschäften.

„Gemeinsam die letzte Etappe schaffen“

„Meine Mitarbeiter mussten in den vergangenen anderthalb Jahren oftmals den Unwillen von so manchem coronafrustrierten Gast ertragen. Auch mussten alle auf einen Teil ihres Gehaltes sowie der Trinkgelder verzichten. Diese Zeit war für alle nicht einfach. Aus diesem Grund muss sich niemand, egal ob geimpft oder ungeimpft, Sorgen um eine Lohnfortzahlung im Falle einer Quarantäne machen. Gemeinsam schaffen wir auch noch diese letzte Etappe der Corona-Pandemie“, erklärt Cangemi.

Viel Zustimmung in sozialen Medien

Der Brief an seine Mitarbeiter, den er in den sozialen Medien hochgeladen hatte, schlug ein wie eine Bombe. Viele hunderte Daumen-hoch-Likes erhielt der Löbnitzer Geschäftsmann. Alle Kommentare zeugten von großem Respekt und Dankbarkeit. So schrieb Daniela Peschel-Droske aus Krippehna: „Wow, das finde ich große Klasse von Euch ... Respekt“. Auch Peter Schönberger aus Bad Düben fand das Statement stark: „Davon sollen sich andere Arbeitgeber eine Scheibe abschneiden! Danke, dass es noch so etwas gibt“.

Unterstützung kommt bei Mitarbeitern gut an

Auch bei seinen Mitarbeitern kommt die Geste gut an. „Diese Unterstützung braucht in der aktuellen Zeit jeder. Ich bin sehr froh, dass der Chef uns diese freie Entscheidung über Impfen oder nicht überlässt und es deswegen keine Konsequenzen gibt“, so Mitarbeiter Felix Piechulla.

Mitarbeiter Felix Piechulla (rechts) freut sich über die Entscheidung seines Chefs und spendiert Martia Cangemi eine Kugel Eis. Quelle: Steffen Brost

Anderthalb Jahre waren die drei Filialen in Löbnitz, Bitterfeld und Bad Schmiedeberg von den Corona-Lockdowns betroffen. Lange Zeit blieb allen nur das Geschäft to go. „Die Trinkgelder fehlten alle. Die Mitarbeiter hatten in dieser Zeit nur das Kurzarbeitergeld in der Lohntüte. Da fehlte schon einiges an Geld. Deswegen wollte ich gerade in der jetzigen Zeit ein kleines Zeichen setzen, dass sich hier niemand Sorgen um seinen Job machen muss“, erklärt Cangemi.

Anderes Beispiel aus Bad Düben

Wenige Wochen zuvor gab es einen Post, der genau das Gegenteil aussagte. In den sozialen Medien beschwerte sich ein Mann über einen Mitarbeiterbrief der Bad Dübener Firma Bau- und Haustechnik. Dort forderten Geschäftsführer und Personalchef ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Corona-Schutzimpfung auf. Doch nicht alle kamen der Aufforderung nach, so dass das Unternehmen schärfere Geschütze auspackte.

In dem Schreiben hieß es außerdem, dass sich alle bis dato ungeimpften Kolleginnen und Kollegen zur Corona-Impfung begeben und einen entsprechenden Nachweis im Personalbüro vorlegen sollen. Sollte die Aufforderung kein Gehör finden, müssten die entsprechenden Mitarbeiter damit rechnen, zumindest zeitweise auf einen anderen, weniger exponierten Arbeitsplatz, versetzt zu werden. Auch auf dieses Schreiben hatte es in den sozialen Medien viele Reaktionen gegeben. Mehrheitlich fanden die User diesen Brief völlig verstörend und forderten seine Rücknahme.

