Löschaffäre: Abgeordnete wollen Sachsens Geheimdienst genauer auf die Finger schauen

Sachsens Verfassungsschutz hat es bei der Sammlung von Daten über AfD-Funktionäre mit den rechtlichen Vorgaben offenbar nicht so genau genommen. Auch nach fünfstündiger Beratung der Parlamentarischen Kontrollkommission ( PKK) des Landtages mit Innenminister Roland Wöller (CDU) konnte die Löschaffäre nicht restlos aufgeklärt werden. Das zur Kontrolle des Landesamtes für Verfassungsschutz gedachte Gremium setzt sich aus fünf Abgeordneten aller Fraktionen zusammen, die sich in der Sommerpause durch Berge von Akten wühlen und den Vorgang juristisch prüfen lassen wollen. Im September wolle man abschließend über die Angelegenheit beraten, hieß es übereinstimmend. Der Kommission gehören Rico Anton ( CDU), Sabine Friedel ( SPD), Valentin Lippmann (Grüne), Carsten Hütter ( AfD) und Kerstin Köditz (Linke) an.

Geheimdienst will Daten nochmal prüfen

Wöller bezeichnete die Amtseinführung von Dirk-Martin Christian als neuer Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) am Montag als „Chance für den notwendigen Neustart der Behörde“. Der Kampf gegen den Extremismus bleibe eine der größten Herausforderungen im Freistaat Sachsen. „Besonders der Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus bedrohen unsere Freiheit und Sicherheit und sind daher Hauptschwerpunkt“, erklärte der Minister.

Der neue LfV-Präsident betonte, dass „das Vorgehen des LfV auf dem Boden von Recht und Gesetz erfolgt“. Der Mandatsschutz der Abgeordneten sei ein hohes Gut. „Daher werden die bislang erhobenen Daten von Abgeordneten noch mal zügig auf ihren rechtlichen Bestand überprüft.“

Resultate erst nach der Sommerpause

Man werde alle zulässigen Möglichkeiten ausschöpfen, um bestehende Bezüge zwischen der AfD und dem rechtsextremistischen Flügel aufzuspüren und nachzuweisen, wie dies in Einzelfällen bei Abgeordneten der AfD bereits erfolgt ist“, betonte Christian. Dazu werde kurzfristig mehr qualifiziertes und juristisch erfahrenes Personal eingesetzt. Die hierfür eingesetzte Arbeitsgruppe „ AfD/Flügel“ soll nach der Sommerpause ein erstes Ergebnis vorlegen. Erst dann wird über eine Löschung der Daten abschließend zu entscheiden sein, so der neue LfV-Präsident.

Kurz nach Abberufung von Verfassungsschutz-Chef Gordian Meyer-Plath Anfang Juli war bekannt geworden, dass beim Landesamt möglicherweise widerrechtlich Daten über sächsische AfD-Abgeordnete gespeichert wurden. Wie Wöller und der neue Geheimdienstchef Dirk-Martin Christian vorige Woche erklärten, habe die Behörde zuletzt etwa ein Jahr Lang öffentlich zugängliche Informationen zu einzelnen AfD-Abgeordneten gesammelt. Das sächsische Innenministerium hatte die Ansicht vertreten, das Landesamt für Verfassungsschutz habe die Daten von AfD-Funktionären widerrechtlich gespeichert.

Wöller : „Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit“

Der Kampf gegen Verfassungsfeinde müsse so geführt werden, dass man selber die Verfassung nicht verletze, hatte Wöller als Seitenhieb auf Meyer-Plath ausgeteilt und in Aussicht gestellt, dass mit dem neuen Amtschef Christian „Rechtsstaatlichkeit und Redlichkeit in der Amtsführung“ zurückkehrt.

Von dem neuen Behördenchef wurde die umgehende Löschung der Datensammlung erwartet. Christian war bislang als Referatsleiter im Innenministerium für die Beaufsichtigung des Landesamtes für Verfassungsschutz zuständig. In der Analysefähigkeit der Behörde sehe er „grundlegenden Optimierungsbedarf“, sagte er. Da die Informationen über die AfD-Funktionäre keine Beweise für aktive extremistische Bestrebungen ergaben, hätten sie nach Christians Ansicht, damals noch Fachaufsicht im Ministerium, gelöscht werden müssen. Dem soll sich Meyer-Plath widersetzt haben. Nun will sich auch der neue Behördenchef offenbar doch nicht so schnell von den angelegten Dossiers trennen.

AfD klagt gegen „illegale Ausspähung“

Sachsens AfD will wegen der Speicherung der Daten vor Gericht ziehen. „Die illegale Ausspähung von Landtagsabgeordneten unserer Fraktion ist ein eklatanter Verstoß gegen geltendes Recht und gegen die Verfassung des Freistaates“, sagte Parteichef Jörg Urban. Man werde deshalb vor dem Verwaltungsgericht klagen, um die Rechtswidrigkeit dieses Vorganges feststellen zu lassen.

AfD-Kommissionsmitglied Carsten Hütter nannte es einen „„Skandal, dass der sächsische Verfassungsschutz Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete und EU-Abgeordnete der AfD illegal ausgespäht hat“. Er empfehle seiner Fraktion, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Landtag zu verlangen. „Das offensichtlich illegale Handeln des Verfassungsschutzes muss konsequent aufgeklärt werden, daher ist ein Untersuchungsausschuss unverzichtbar“, so der Abgeordnete. Sein bisheriger Eindruck, dass es in der Affäre zwischen dem Innenministerium und Geheimdienst „gewisse Differenzen gab und der bisherige Behördenleiter relativ Beratungsresistent gewesen sein muss“, habe sich nach der fünfstündigen Montagssitzung noch verstärkt, so Hütter.

Linke für Abschaffung des Geheimdienstes

Nach Ansicht der sächsischen Linke-Politikerin Kerstin Köditz hat sich Sachsens Geheimdienst als zahnloser Tiger erwiesen. Eine ordentliche Begründung, warum die Abgeordnetendaten gesammelt wurden, habe das LfV bisher nicht liefern können. „Da kann man das Amt auch gleich abschaffen“, sagte Köditz. In jedem Falle habe die Behörde bei der Sammlung und Speicherung „alles andere als gewissenhaft gearbeitet“, so ihr Eindruck. Köditz erhofft sich „aus der gewährten Akteneinsicht und der Prüfung mittels juristischem Sachverstand bis zum Herbst neue Erkenntnisse“.

Sabine Friedel, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag und Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission, will vor allem klären, was künftig für eine wirksame Kontrolle des sächsischen Verfassungsschutzes nötig sei, sagte sie.

