Beilrode

Satte 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Als diese enorme Wassermenge am Morgen und Vormittag über Beilrode niederging, dachten viele: Jetzt werden die Einsatzkräfte beim Großbrand nahe der nordsächsischen Gemeinde aufatmen. Doch weit gefehlt: Der starke Regenguss war für die Kameraden vor Ort mehr Fluch als Segen. Denn das Feuer wurde dadurch zwar geschwächt, die Wassermassen verwandelten das Gelände jedoch in eine riesige Matsch-Piste, was den Kampf gegen die Flammen insgesamt erschwerte.

Löschpanzer aus der Altmark nach Ostelbien verlegt

So wurden im Laufe des Tages aus dem gesamten Landkreis geländegängige Feuerwehrfahrzeug nach Beilrode geschafft, um trotz der schlechten Wetterbedingungen gegen den am Wochenende ausgebrochenen Waldbrand kämpfen zu können. Darunter der Löschpanzer „ Maria“, der in der Nacht von Sonntag auf Montag aus der Altmark nach Ostelbien gebracht wurde. Ein zweites großes Kettenfahrzeug, ein so genannter Bergepanzer, schnitt bereits am Vormittag Schneisen in das teilweise unwegsame Gelände. Zum einen, um dem Feuer den Weg zu versperren und zum anderen, um Panzer „ Maria“, ebenso wie den Einsatzkräften der Feuerwehr, den Weg freizumachen.

Anzeige

15-jährige Maria bedient schon Löschkanonen

Mit an Bord war übrigens auch die Namensgeberin des Löschpanzers „ Maria“: Die erst 15-jährige Maria Kusch. Zwar ist sie etwas zu jung, um das Spezialfahrzeug selbst zu fahren – das übernimmt noch ihr Vater. „Aber die Löschkanonen darf ich schon steuern“, sagt stolz die junge Frau.

Weitere LVZ+ Artikel

Sie darf bereits die Wasserkanonen am Löschpanzer „Maria“ steuern: Die erst 15-jährige Maria Kusch. Sie ist auch Namensgeberin des Spezialfahrzeuges Quelle: Nick Leukhardt

Zahlreiche Glutnester machen weiter Probleme

Wie Einsatzleiter Sebastian Klaus mitteilte, schreite man mit den weiteren Löscharbeiten insgesamt gut voran. Probleme bereiten jedoch nach wie vor zahlreiche Glutnester, die meisten davon glimmen bis zu 30 bis 40 Zentimeter tief im Boden weiter. Die Feuerwehr will ihre Arbeit nun vor allem punktuell fortsetzen, also das Einsatzgebiet mit einzelnen Fahrzeugen bestreifen und dann bei der Entdeckung von Brandnestern gezielt eingreifen. Damit einher geht auch die Verlegung der Technischen Einsatzleitung vom Jagdhaus Falkenstruth direkt nach Beilrode, in das neue Feuerwehrgerätehaus. Hier kommen seit Montagabend alle Einsatzkräfte unter, können sich stärken, verpflegen und ausruhen.

Probleme gibt es weiter mit Glutnestern im Wald. Sie glimmen bis zu einer Tiefe von 40 Zentimetern weiter. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Bad Düben

Zahl der Feuerwehrleute auf 100 reduziert

Insgesamt wird die Zahl der Einsatzkräfte in der Falkenstruth nach und nach reduziert. Waren es zu Hochzeiten am Wochenende noch über 200 Kameraden aus Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, so waren am Montag Nachmittag noch rund 150 Feuerwehrleute aus dem Kreis Nordsachsen im Einsatz. Bis zum Abend soll sich diese Zahl auf rund 100 Kräfte einpendeln. „Wir versuchen nun, mit möglichst wenig möglichst viel zu erreichen“, erklärte der Einsatzleiter. „Man darf nie vergessen, dass all das hier ehrenamtlich passiert. Da kann man nur immer wieder ein dickes Lob an die Kameraden aussprechen, sie leisten hier eine wunderbare Arbeit.“

An diesem Bahndamm bei Beilrode war am Sonnabendmittag der Brand ausgebrochen. Wenig später griffen die Flammen auf das angrenzende Waldstück über. Quelle: Tobias Milich

Bahnverkehr rollt seit Montag wieder

Wann genau der Waldbrand in der Falkenstruth vollständig gelöscht ist, war bis zum Abend noch nicht absehbar. Doch immerhin: Der Bahnverkehr rollte wieder an. Nachdem die durch Beilrode verlaufende Bahnlinie am Wochenende gesperrt wurde, nahm am gestrigen Nachmittag ein Messzug Tests an der Oberleitung vor, woraufhin der Bahnverkehr wieder aufgenommen wurde.

Als Brandursache gilt weiterhin ein Funkenflug durch einen vorbeifahrenden Güterzug am wahrscheinlichsten. Ein sogenannter „Heißläufer“ – eine feste Bremse an einem Waggon – könnte danach am Samstagmittag den folgenreichen Funkenflug ausgelöst haben und den Bahndamm auf neun Kilometer Länge in Brand gesetzt haben. Wenig später griffen das Feuer auf den angrenzenden Wald über, eine Forstfläche von etwa 30 Hektar stand in Flammen.

Von Nick Leukhardt