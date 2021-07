Logistikfirmen setzen in Leipzig immer mehr auf E-Fahrzeuge

Leipzig

Und es wird doch grüner: Immer mehr Logistik-Unternehmen steigen auf E-Fahrzeuge oder Lastenfahrräder um. Davon profitieren auch die Empfänger in Leipzig. Für die Deutsche Post DHL beispielsweise sagt deren Sprecher Mattias Persson: „In der Paketzustellung haben wir in Leipzig mittlerweile 46 Elektrofahrzeuge vom Typ Streetscooter im Einsatz. In der Verbundzustellung von Paketen und Briefen sind es sogar noch einmal 43.“

Rund 900 Elektrofahrzeuge in Sachsen

Der Streetscooter wurde gemeinsam mit dem Autobauer Ford auf der Basis des Transporters Transit entwickelt. Hinzu kommen laut Persson 69 E-Bikes und 148 E-Trikes für Briefzustellungen und kleinere Sendungen, wie Bücher, Handyhüllen oder ähnliches.

In Sachsen gibt es drei Niederlassungen der Deutsche Post DHL: Leipzig, Dresden und Zwickau. Sie grenzen sich nicht nach den bekannten Territorien, sondern vielmehr nach Postleitzahlen ab. Zusammen verfügen sie mittlerweile über rund 2000 Verbrenner- und rund 900 Elektrofahrzeuge.

„Es dauert ein wenig, weil wir in einigen älteren Zustellstützpunkten die nötige Infrastruktur noch nicht haben“, sagt Persson. „Aber Schritt für Schritt werden die konventionellen Fahrzeuge ausgetauscht.“ Bis 2025 soll die Zustellung zu 70 Prozent mit sauberen und emissionsfreien Zustell- und Abholkonzepten durchgeführt werden, bis 2050 soll sie klimaneutral erfolgen.

Sieben Milliarden Euro bis 2030

Der lange Zeitraum liegt vor allem daran, dass dabei auch Transportflugzeuge ausgetauscht werden müssen. Bis 2030 sollen allein sieben Milliarden Euro investiert werden, um mit Bio-Kerosin betriebene Maschinen zu kaufen. Schon jetzt bekommen die ersten Zustellanlagen Photovoltaikanlagen aufs Dach, mit deren Strom wiederum E-Fahrzeuge aufgetankt werden. In Pirna, Torgau oder auch Eibenstock stehen solche autarken Anlagen bereits. „Umweltschutz kann Unternehmen auch einen Vorteil verschaffen“, sagt Persson. Letztendlich reduziere man damit auch die Kosten für benötigte Energie.

Hermes schmiedet Pläne für Leipzig und Dresden

Hermes Germany beliefert aktuell rund 300.000 Berlinerinnen und Berliner emissionsfrei. Das Nachhaltigkeitskonzept soll als Blaupause für weitere deutsche Innenstädte – wie Leipzig, Dresden und Erfurt – dienen, heißt es bei Hermes. Wann dort der Startschuss konkret erfolgt, sei aber noch unklar.

In Berlin werden mehr als 2,5 Millionen Sendungen pro Jahr per E-Transporter oder Lastenrad zugestellt. Auch 79 Paketshops sind Teil des Konzepts „Green Delivery Berlin“ und werden CO2-frei angefahren. Insgesamt liegt die Einsparung durch den großflächigen Einsatz der nachhaltigen Fahrzeuge laut Hermes bei 220 Tonnen CO2 pro Jahr.

Täglich seien dabei 28 Lastenräder und 14 E-Transporter im Einsatz. „Wir nutzen in Berlin drei zentral gelegene Mikrohubs und können so mit unseren Lastenrädern direkt im Zustellgebiet starten“, sagt Area Manager Pouyan Anvari.

UPS lässt mit einem Lastenfahrrad liefern

Laut UPS-Sprecher Falk Diestel arbeitet der Logistiker in Leipzig (wie in der gesamten Bundesrepublik) mit einem Mischmodell aus eigenen Zustellern und mittelständischen Vertragspartnern für die Paketzustellung. Letztere hätten hinsichtlich des Einsatzes von Elektrofahrzeugen und Lastenfahrrädern unternehmerische Freiheit. „In Leipzig setzt unser Vertragspartner seit 2018 ein Lastenrad bei der Zustellung ein“, so Diestel.

In Hamburg ist der Logistiker schon weiter. Dort hat das Unternehmen konventionelle und elektrisch unterstützte Lastenräder für die Paketzustellung. Mit ihnen liefern Zusteller von Mikro-Depots aus. Durch diese City-Logistik-Lösungen wird laut UPS der Einsatz von großen Lieferwagen deutlich reduziert. Dies führe zu weniger Verkehr und spare CO2-Emissionen ein.

Amazon testet in Magdeburg

Der Online-Versandhändler Amazon verfolge das Ziel, bis 2040 in allen Bereichen CO2-neutral zu werden. Schritte dorthin seien die Elektrifizierung der Lieferflotte und der Aufbau der Infrastruktur dafür, so ein Sprecher. Gleichzeitig würden alternative Lösungen untersucht, um die Effizienz zu steigern und Emissionen zu reduzieren. So seien im Verteilzentrum Magdeburg bereits 25 Elektrofahrzeuge unterwegs. Zum Start dieser Technik in Leipzig könnten derzeit allerdings noch keine konkreten Aussagen getroffen werden.

Von Roland Herold