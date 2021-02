Leipzig

In Immobilienkreisen zählt die Region Leipzig-Halle seit geraumer Zeit zu den Top 7 in Deutschland – neben München, Frankfurt/Main, Düsseldorf, Köln, Hamburg und Berlin. Beim Neubauzuwachs stellt die mitteldeutsche Region die anderen 2020 sogar in den Schatten. „Das Volumen stieg im Vorjahr um etwa 50 Prozent auf 350.000 Quadratmeter“, sagt Stefan Sachse, Geschäftsführer des Immobiliendienstleisters BNP Paribas Real Estate Leipzig. Keine andere der genannten Regionen könne prozentual einen solchen Zuwachs vorweisen.

Die Region Berlin/Brandenburg landet demnach auf Platz 2, wobei die neu errichtete Tesla-Gigafactory nicht mit einfließt, wie der Immobilienexperte erklärt. Es handelt sich um ein Werksgelände, bei dem sich Produktion und Logistik nicht voneinander abgrenzen lassen. „Folgerichtig wäre auch der Wert in Leipzig weitaus größer, wenn wir beispielsweise die Werkserweiterung von Porsche für den Bau des Elektro-Macan mitrechnen würden.“

Anzeige

Vor allem Onlinehändler zieht es in die Region

Neben dem Bau eines neuen Logistikzentrums von Amazon in Gera (rund 150.000 Quadratmeter) zählt der Neubau für den halleschen Onlinehändler Relaxdays im Segro-Gewerbepark Kabelsketal (86.000 Quadratmeter) in Flughafennähe zu den bundesweit größten Abschlüssen. BNP hatte den Deal zwischen dem Immobilienentwickler Segro und Relaxdays eingefädelt. Ferner zieht es den Parfüm-Händler Flaconi (32.000 Quadratmeter) ins Gewerbegebiet Starpark bei Halle. Und für Amazon wird direkt am Flughafen ein Komplex errichtet (20.000), zwei Paketzentren sind zudem in Halle und Teutschenthal (Saalekreis) geplant.

„Bei den Branchen, die es nach Mitteldeutschland zieht, liegt der Onlinehandel ganz vorn“, so der BNP-Experte. Gefolgt von der Pharmaindustrie und dem Lebensmittel-Einzelhandel. Aber auch der Modehandel suche verstärkt Flächen. Die Lager würden wegen des Corona-Lockdowns überquellen und die neue Ware für die nächsten Saisons wolle untergebracht werden, erklären die Experten der Industrie- und Logistikabteilung von BNP.

2021 kommen weitere 220.00 Quadratmeter Fläche auf den Markt

Was Wunder, dass sie von weiterem Wachstum in diesem Jahr ausgehen. 2021 könnten rund 220.000 Quadratmeter Neubaufläche auf den Markt kommen. Dass die Region trotz Corona so „auf den Vormarsch“ sei, habe mehrere Gründe. „Leipzig-Halle ist die Region, die über freie, ausgewiesene Gewerbeindustrieflächen verfügt. Anderswo gibt es seit geraumer Zeit Engpässe“, so Sachse. „Zudem haben wir gegenüber NRW, Hamburg oder München immer noch eine gute Arbeitskräftesituation. Noch, muss man hinzufügen, denn das Potenzial erschöpft sich angesichts des rasanten Wachstums.“

Flächen in Grimma, Borna und Bitterfeld werden nachgefragt

Auch sei bereits jetzt abzusehen, dass in unmittelbarerer Nähe zu den Städten Leipzig und Halle die Flächen knapp werden. In der Folge werden in den nächsten Jahren auch entfernter gelegene Fläche an Attraktivität gewinnen. Immobilienentwickler sicherten sich jetzt schon erschlossene Gebiete bei Grimma, Borna oder Bitterfeld.

Aber auch freie, bislang nicht genutzte Flächen zwischen Leipzig und Halle rücken in den Fokus. Als Beispiel nennen die Experten das Areal an der Autobahn 9 unmittelbar gegenüber dem Flughafen Leipzig/Halle. BNP war am Verkauf der Flächen an einen international tätigen Immobilienentwickler beteiligt, der auf insgesamt 400.000 Quadratmetern in den nächsten Jahren Gewerbe ansiedeln will.

Eine Zukunft haben auch die unmittelbar an das Areal angrenzenden, seit Jahren leerstehenden Gebäude – vormals Möbel Erbe. Ein Investor habe die Gebäude erworben. Wo einst Möbel ausgestellt und verkauft wurden, sollen Büroräume und Lagerfläche entstehen und an Nutzer vermietet werden.

Von Andreas Dunte