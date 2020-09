Lokale Promis auf dem Laufsteg – die erste Oschatzer Modenacht vor 20 Jahren

Oschatz

Am Sonnabend in einer Woche hätten sie es liebend gern wieder getan. Traditionell am zweiten Septemberwochenende laden die Mitglieder der Oschatzer Werbegemeinschaft zur Modenacht ein – in diesem Jahr stand das Jubiläum „20 Jahre Oschatzer Modenacht“ auf der Tagesordnung. Doch daraus wird nichts. Wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sagte die Werbegemeinschaft die Modenacht bereits im Mai ab. Schon damals stand fest: Großveranstaltungen sind in Sachsen bis zum 31. August untersagt. Nun sind sie zwar seit 1. September wieder erlaubt, doch die Vorbereitungszeit für die Modenacht mit ihrem aufwendigen Bühnenprogramm wäre einfach zu kurz gewesen.

Gute Erinnerungen an Premiere vor 20 Jahren

Jürgen Albrecht zählt zu den Oschatzern, die von Anfang an als Gäste bei der Modenacht dabei gewesen sind und auch jede Menge Fotos geschossen haben. „Es war ein lauer Sommerabend im September 2000“, erinnert er sich an die Premiere. Er habe sich gedacht: Das kann man sich ja mal anschauen. Jürgen Albrecht packte seine erste und noch neue Digitalkamera ein und machte sich auf den Weg zum Markt. In der Lutherstraße hörte er schon Klänge von Modern Talking. Ein Double heizte den anwesenden Oschatzern mit Musik und einer kleinen Lichtshow ein. Die kleine Bühne vor der Sparkasse war dicht umlagert und ein kleiner Laufsteg befand sich vor dem Rathaus. Unter dem Motto „Eine Reise um die Welt“ präsentierten die Modegeschäfte ihre Sachen in stimmungsvoll gestalteten Bildern.

Anzeige

Lokale Promis standen auf der Bühne

„Das Besondere an dieser ersten Modenacht war: Nicht nur die Models waren auf dem Laufsteg, sondern auch Mitarbeiter der Stadt Oschatz waren in die Bilder eingebunden“, erinnert sich Albrecht.

Weitere LVZ+ Artikel

Oberbürgermeister Dr. Claus Förster als Buddha

So habe der damalige Oberbürgermeister Dr. Claus Förster als Buddha verkleidet die hübschen Mädels an sich vorbei flanieren lassen. Auch der legendäre Bademeister Gerhard Neumann gestaltete ein Südseebild mit seinen Nixen. Und mit Schirm, Charme und Melone präsentierte sich Wirtschaftsförderer Hans-Jürgen Haaser. Die Cavertitzer Bürgermeisterin Gabi Hoffmann kam im langen glitzernden Abendkleid, die hauchdünne Stola elegant über die Schultern geworfen.

Unter einem Blitzlichtgewitter wurde von zahlreichen Fotografen das Spektakel auf Film abgelichtet. „Ich wurde mit meiner neuen Technik noch von den gestandenen Herren der Fotokunst belächelt. Wie die Zeit vergeht: Heute fotografiert man fast nur noch digital“, so Albrecht.

Fester Bestandteil im Oschatzer Veranstaltungskalender

Die erste Oschatzer Modenacht war ein großer Erfolg – 18 weitere folgten (2002 fiel die Veranstaltung wegen des Jahrhundert-Hochwassers aus). Es gab Höhen und Tiefen, aber die Modenacht gehört seitdem zum festen Bestandteil im Oschatzer Veranstaltungskalender. Jürgen Albrecht: „Hoffen wir, dass in 2021 dieses Jubiläum nachgefeiert werden kann.“

2021 wieder richtig gute Veranstaltung

Mit diesem Wunsch liegt Jürgen Albrecht ganz auf der Wellenlänge von Thomas Schupke. Der Vorsitzende der Oschatzer Werbegemeinschaft gab sich nach der Absage für 2020 jedenfalls optimistisch. „Wir machen dafür eine richtig gute Veranstaltung im kommenden Jahr“, sagte er.

Von Frank Hörügel