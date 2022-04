Long Covid bei Kindern: Jenaer Oberarzt erklärt Symptome und Behandlung

Jena/Leipzig

Das Corona-Virus hat sich in Sachsen in besonderem Maße auch unter Kindern verbreiten können. In den meisten Fällen verläuft die Infektion ohne größere Probleme, es gibt aber auch Betroffene, die noch Monate später unter erheblichen Beeinträchtigungen leiden. Am Uniklinikum in Jena identifizierten die Ärztinnen und Ärzte Long Covid bereits frühzeitig als Ursache. Dr. Daniel Vilser ist leitender Oberarzt und im Team der spezialisierten Long-Covid-Ambulanz für Kinder. Im LVZ-Interview spricht er über die Leiden der Betroffenen und welche Möglichkeiten die Behandlung bietet.

Herr Dr. Vilser, ihre Ambulanz für betroffene Kinder war 2021 die erste bundesweit. Wie kam es dazu?

Wir hatten im Herbst 2020 schon mehrere junge Patienten, darunter Leistungssportler, die nach einer überstandenen Corona-Infektion einfach nicht wieder fit wurden. Die Hausärzte schickten die Kinder zu uns Spezialisten, mit der Frage: Warum wird der Junge nicht wieder gesund? So einfach war das aber nicht zu beantworten. Parallel dazu war Long Covid bei Erwachsenen schon bekannt und uns wurde klar: Diese Krankheit hört nicht bei 18-Jährigen auf. Wir haben dann ein Konzept für die Ambulanz erarbeitet. Aufgrund der diffusen Symptomatik, die sehr unterschiedliche Organe betreffen kann, waren viele Spezialisten nötig: Kardiologen, Pneumologen, Gastroenterologen, Rheumatologen, Psychologen und Neurologen. Und alle müssen sich mit Kindern auskennen. So etwas ist in kleineren Kliniken häufig nicht möglich.

Wie zeigt sich Long Covid bei Kindern und Jugendlichen?

Es sind die gleichen Symptome, die auch bei Erwachsenen auftreten. Im Vordergrund stehen häufig chronische Müdigkeit oder schlechte Belastbarkeit – die sogenannte Fatique. Die Betroffenen sind nicht mehr in der Lage ihren Alltag zu bestreiten, können nicht mehr zur Schule gehen oder Freizeitaktivitäten machen. Es treten auch Schmerzen auf: im Kopf, im Bauch, in den Gliedern oder im Thorax. Dazu kommen anhaltende Riech- und Geschmacksprobleme. Wir hatten auch Fälle von sogenanntem Brainfog, einer Art Nebel, der alle mentalen Fähigen stark beeinträchtigt. Dabei nehmen Konzentrations- und Merkfähigkeit stark ab. Insgesamt sind bereits mehr als 200 Symptome von Long Covid bekannt. Das macht die Diagnose so schwierig, auch weil es natürlich Überlagerungen zu anderen Krankheiten geben kann.

Dr. Daniel Vilser (45), leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Jena. Der Kinderkardiologe ist auch für die Long-Covid-Ambulanz für Kinder verantwortlich. Quelle: Uniklinik Jena

Wie lange dauert es, bis Kinder Long Covid überstanden haben?

Das lässt sich pauschal leider nicht sagen. Die meisten haben vier Wochen nachdem sie bei uns das erste Mal waren noch immer Probleme. Nach zwölf Wochen sind es schon deutlich weniger, nach einem Jahr ist die Zahl noch einmal geringer. Aber ich habe auch eine Patientin, die hat sich bereits in der ersten Welle im Frühjahr 2020 mit Corona infiziert und leidet noch immer unter Long Covid. Bei einem geringen Prozentsatz kann die Erkrankung also auch Jahre andauern.

Es heißt, bei Erwachsenen leiden etwa zehn Prozent nach Infektion an Long Covid. Wie ist das bei Kindern?

Die Erkenntnisse dazu sind sehr inhomogen. Sicher ist, dass es bei Kindern insgesamt weniger Betroffene gibt als unter Erwachsenen. In einer großen dänischen Studie litten 0,8 Prozent der Kinder daran, in einer großen englischen Studie waren es 13 Prozent. Aus meiner Erfahrung würde ich mich eher am unteren Rand der Studienlage orientieren und sagen, es sind höchstens ein bis drei Prozent der Kinder, die mehrere Monate nach überstandener Corona-Infektion noch unter deren Folgen leiden.

Zur Person Dr. Daniel Vilser hat Medizin an der Universität Jena studiert. Nach Stationen in Weimar und Gera wurde der heute 45-Jährige 2013 zum Oberarzt und Leiter der Sektion Kinderkardiologie am Universitätskinderklinik Jena berufen. Seit 2021 ist er zudem Teil des interdisziplinären Teams der Post-/Long-Covid 19 Ambulanz für Kinder und Jugendliche.

Klinik behandelte 120 Kinder in einem Jahr

Wie viele Kinder und Jugendliche haben sie in Jena behandelt?

Weil wir 2021 die ersten waren, die sich darum gekümmert haben, kamen zu Beginn von überall aus Deutschland Menschen zu uns. Zum Glück sind inzwischen auch in anderen Städten Betreuungsangebote entstanden, sodass wir aktuell vor allem noch aus dem mitteldeutschen Raum angefahren werden. Ich schätze, im ersten Jahr waren etwa 120 Betroffene in unserer Ambulanz. Mehr hätten wir auch nicht schaffen können, weil die Betreuung der Patienten sehr aufwändig und langwierig ist.

Gibt es einen Altersschwerpunkt? Kann es auch Kitakindern nach überstandener Infektion treffen?

Die Erkrankung tritt bei postpubertären Jugendlichen deutlich häufiger auf. Wir hatten aber auch Patienten, die jünger sind – die kleinste war neun Monate alt, hatte Atemprobleme und Schlafstörungen. Man muss aber auch sagen: Die Diagnose fällt bei kleinen Kindern natürlich insgesamt schwerer. Wie soll ein Säugling mitteilen, dass er sich stark belastet fühlt, Riech- und Geschmacksstörungen hat? Je jünger die Kinder sind, umso diffuser wird es, einen direkten Zusammenhang zur Virus-Infektion zu identifizieren.

Manche zweifeln noch immer, dass es Long Covid gibt. Lassen sich die Symptome denn immer auf das Virus zurückführen?

Hier und da gibt es noch Kinderärzte, welche die Erkrankungen tatsächlich nur auf Lockdown-Effekte beziehen wollen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich gibt es auch Patienten, deren Symptome nichts mit der Infektion zu tun haben, aber Erscheinungen wie Long Covid sind ja auch nicht neu, es gab auch nach Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus schon immer Jugendliche, die monatelang nicht fit wurden. Ähnliche Mechanismen zeigen sich nun auch mit Corona. Es gibt ein Sammelsurium an Ursachen, die zu Long Covid führen können. Die Erkrankung tritt nicht immer überall gleich auf, da spielen im Einzelfall auch Autoimmun- und Gerinnungs-Effekte eine Rolle. Es ist auch eine Frage, welchen Schaden die primäre Infektion schon im Gewebe hinterlassen hat. Das sind alles Sachen, die sich überlagern und individuell mal mehr und mal weniger stark auftreten.

Behandlung soll Symptome lindern

Wie behandeln Sie die Kinder, die in die Ambulanz kommen?

Mit dem Virus selbst haben wir nichts zu tun. Die Kinder kommen immer erst, wenn die Infektionen schon überstanden sind. Es gibt zwar eine Theorie, dass Long Covid vom Virus ausgelöst wird, das noch immer irgendwo im Gewebe sitzt. Dagegen können wir aber derzeit nichts unternehmen. Wir beschäftigen uns vielmehr damit, die Symptome zu lindern: Wir finden beispielsweise etwas gegen Schlafstörungen. Es gibt Patienten, die profitieren von Physiotherapie – für andere ist das eher schädlich. Das müssen wir herausfinden. Es gibt Betroffene, bei denen hilft auch eine Psychotherapie. Generell muss man immer mit psychischen Auswirkungen rechnen, denn die Kinder leiden häufig unter Angstzuständen. Im Grunde ähnelt unsere Arbeiten denen in sozialpädiatrischen Zentren, die oft auch nicht kurativ behandeln, aber das Umfeld der Betroffenen so gestalten, dass sie wieder ins Leben zurückfinden können.

Machen die Corona-Varianten einen Unterschied? Führt Omikron seltener zu Long Covid?

Um die Erkrankung diagnostizieren zu können, müssen zwei bis drei Monate nach der Infektion vergangenen sein – weil sich in den ersten Wochen häufig spontan noch Symptome verbessern. Insofern hat bei uns in der Ambulanz die Omikron-Welle jetzt erst angefangen. Es lässt sich aber schon sagen: Die Anmeldungen reißen nicht ab. Omikron scheint keinen großen Unterschied zu machen, eine wirklich gute Untersuchung gibt es dazu aber noch nicht.

Gefahr von Long Covid sinkt nach Impfungen

Haben geimpfte Kindern bei Long Covid einen Vorteil?

Wer geimpft ist und deshalb kein Corona bekommt, kann danach auch kein Long Covid haben. Da wir nun aber leider auch verstärkt Impfdurchbrüche sehen, kann es natürlich auch bei geimpften Kindern theoretisch zum Auftreten langfristiger Symptome kommen. Aus Untersuchungen bei Erwachsenen während der Deltawelle wissen wir zumindest, dass die Gefahr daran zu erkranken auch bei Impfdurchbrüchen um etwa 50 Prozent geringer ausfällt als bei Menschen ohne Impfung. Bei Kindern ist das sicher nicht anders.

Seit vergangenem Herbst infizieren sich sehr viele Kinder und Jugendliche. Von unkontrollierter Durchseuchung ist die Rede. Wie sehen sie die Situation?

Es wäre problematisch, nur Kinder mit Maßnahmen zu traktieren, während alle anderen das nicht mehr müssen. Zumal sie die Altersgruppe mit den geringsten Gefahren sind. Man sollte Long Covid auch nicht dafür benutzen, verschärfte Maßnahmen für Kinder zu fordern. Die Belastungen in den vergangenen zwei Jahren durch die Einschränkungen waren für Kinder ja enorm. Ihnen wurde praktisch zwei Jahre Kindheit genommen. Ich habe allerdings auch einen Grundrespekt vor dem Virus und sehe die Durchseuchung kritisch. Aus meiner Sicht wäre es deshalb kein großes Problem, die Masken in allen öffentlichen Räumen noch eine Weile aufzubehalten – auch in den Schulen und ich denke, der erste Kontakt zu Corona sollte durch eine Impfung erfolgen, nicht den Virus.

Von Matthias Puppe