Dübener Heide

Überall in Deutschland gibt es verlassene Orte und leerstehende Gebäude. Manche wirken verwunschen, andere jagen einem den eiskalten Schauer über den Rücken. Experten nennen diese Orte Lost Places, was sinngemäß „vergessene Orte“ bedeutet. Auch in der Dübener Heide gibt es zwei größere Objekte, die in den 1990er-Jahren verlassen wurden und wo die Natur sich ganz langsam diesen Platz zurückerobert.

Spaßbad im Dornröschenschlaf

Die Zufahrtsstraße zum ehemaligen Spaßbad Basso in Bad Schmiedeberg, nördlich von Bad Düben, ist mit einer Schranke und einem dicken Betonklotz abgesperrt. Das Gelände, auf dem die Ruinen des ehemaligen Spaßbades dahinbröseln, ist umzäunt, jedoch an vielen Stellen durch kaputte Zäune für jedermann zugänglich. Ein Anwohner berichtet, dass sich hier immer wieder Leute herumtreiben und durch das leere Gebäude schleichen. Die Straße wurde vor einigen Jahren abgesperrt, weil immer wieder illegaler Müll auf dem Gelände entsorgt wurde.

Das Basso wirkt wie inmitten eines tiefen Dornröschenschlafes. Meterhohes Gras wuchert rings um die ehemaligen Schwimmbecken. Viele Glasscheiben sind kaputt, die Türen offen. Unbekannte haben sich bei ihren Besuchen mit zahlreichen Graffitis an den Becken und Wänden verewigt. Reste von vertrockneten Palmen zeugen vom ehemals tropischen Flair des Bades. Das Innenbecken war einst mit dem Außenbecken verbunden. Doch alles ist verdreckt und viele Fliesen sind abgefallen. Metalldiebe haben alles ausgebaut, was sich irgendwie zu Geld machen lässt.

Einstiges Aushängeschild

Insgesamt gibt das Areal ein trostloses Bild ab. Und dabei war das Basso einst das Aushängeschild in Sachen Badelandschaft in Mitteldeutschland. 1993 wurde es als erstes sogenanntes Spaßbad in den neuen Bundesländern eröffnet. Die Kosten lagen bei rund 35 Millionen Mark. Als in den neunziger Jahren immer mehr Spaßbäder im Land gebaut wurden, gingen die anfänglich hohen Besucherzahlen stark zurück. Im September 2003 konnte aber noch der 2,5-millionste Besucher begrüßt werden.

Die Stadt Bad Schmiedeberg hatte sich aufgrund des nachlassenden Besucheransturms schon nach nur acht Jahren Betrieb vom hoch defizitären Spaßbad getrennt und gab das Grundstück zum Verkauf frei. Ein neuer Eigentümer wollte das Spaßbad in altem Glanz aufleben lassen. Doch aus dem Traum wurde nichts. Um die Betriebskosten niedrig zu halten, wurde das Bad nur noch tageweise geöffnet. Trotzdem wuchs der Schuldenberg immer weiter. 2009 wurde die Anlage komplett geschlossen. Seitdem verwahrlost sie und fristet als verlassenes Erlebnisbad und Lost Place sein Dasein.

Klinik für Sportler aus aller Welt

Die Ruinen des einstigen Krankenhauses. Quelle: Steffen Brost

Nördlich von Bad Düben, im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle steht das alte Waldkrankenhaus, wo zu DDR-Zeiten viele Sportler aus aller Welt wieder fit gemacht wurden. 1995 wurde die alte Klinik geschlossen und eine neue mitten in der Kurstadt eröffnet. Das alte Gelände erobert sich die Natur seitdem Schritt für Schritt zurück. Dennoch ist es vor allem vom Spatenweg für jedermann zugänglich. Denn dort befinden sich zahlreiche Lücken in den Zäunen.

Die Straßen im Gelände sind teils zu einem schmalen Pfad von Dickicht zugewachsen. Mittendrin die zerfallenden Gebäude. Der einstige Rundgang ist in mehreren Bereichen zusammengebrochen. In vielen ehemaligen Patienten- und Behandlungszimmern wurde Müll illegal zurückgelassen. Nicht mehr viel zeugt vom einstigen Krankenhaus. Im ehemaligen Operationstrakt ist nur noch der Fuß des Operationstisches zu sehen. In vielen Ecken ist es dunkel. Gruselfaktor vom Feinsten. Offene Schächte machen den Gang durchs Gebäude zum gefährlichen Abenteuer. Überall sind Graffitis an den Wänden, zeugen Flaschen von nächtlichen Partys.

Platz machen für Wohngebiet

1942 begann man mit dem Bau eines sogenannten Ausweichkrankenhauses für Bombengeschädigte. Zur Tarnung wurden mehrere miteinander verbundene Gebäude in möglichst großen Abständen zueinander auf weiträumigem Baugelände in niedriger Bauhöhe geplant. Die etwa 74 000 Quadratmeter große Anlage, die mit einer durchschnittlichen Bettenkapazität von 400 Betten geplant wurde, bestand aus halbrund angelegten Baubaracken. Ein 350 Meter langer allgemeiner Verkehrsgang verband Aufnahme, Verwaltung, Behandlungsräume, Stationen, Röntgen, Operationstrakt, Küche und Handwerkerbereich miteinander.

Bis 1946 existierte das Krankenhaus als Behelfseinrichtung. Danach wurde es zum Waldkrankenhaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente der Komplex als Allgemeines Krankenhaus mit chirurgischer und gynäkologischer Station. Das Krankenhaus wurde in den Folgejahren umgerüstet und auf die Behandlung von Tuberkulosekrankheiten vorbereitet. 1971 hielt die orthopädische Abteilung Einzug im Waldkrankenhaus. Viele namhafte Sportler haben sich hier unter seinem damaligen Chefarzt Dieter Jungmichel operieren lassen.

Im Jahr 1995 wurde der alte Standort geschlossen und das neu errichtete Waldkrankenhaus am Dübener Kurpark eröffnet. Seit dem Umzug stehen die alten Gebäude leer. 2008 wurde das Gelände für 15 000 Euro verkauft. In den vergangenen Monaten wurden die ersten drei Stationen abgerissen, um Platz für ein Wohngebiet zu machen.

Von Steffen Brost