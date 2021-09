Krostitz

Sie stehen abseits: Gerade an der B2 auf dem Gemeindegebiet Krostitz stehen Gebäude mit interessanter Geschichte und Funktionen. Doch was verbirgt sich hinter diesen Mauern? Nicht überall lässt sich das Geheimnis wirklich lüften. Wenn Verfall auf einem privaten Gelände stattfindet, darf die Gemeinde nur einschreiten, falls Gefahr in Verzug ist. Die Eigentümer treten oft kaum an die Öffentlichkeit.

Die alte Malzfabrik

Über die Geschichte der alten Malzfabrik hat die Gruppe der Krostitzer Historiker Fakten zusammentragen: „1900 war hier eine Großbaustelle“, berichtet Jens Beyer. Eine neue Brauerei entstand. Dabei wurde in Krostitz bereits seit 1534 Bier gebraut. 1901 stand dann im Handelsregister der Eintrag der Goss-Crosstitz AG. Ab 1903 brachte sie das Konkurrenz-Bier auf den Markt. Aber bereits ein Jahr später wurde der Betrieb wieder eingestellt. Ab 1905 firmierte hier die deutsche Malzfabrik GmbH, später als Otto Fiebig Malzfabrik KG. 1932, im Wahlkampf, gelang es der KPD-Gruppe, ein Plakat mit dem Slogan „Wählt Thälmann“ am Schornstein zu befestigen. Jens Beyer hat die dramatische Geschichte aufgeschrieben. Die Nationalsozialisten schafften es nicht, das Plakat zu entfernen. Denn die Metall-Leiter war zu brüchig. Deshalb flatterte die Fahne selbst nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten noch wochenlang auf dem Schornstein, den es heute nicht mehr gibt.

Lesen Sie auch:

Nach der deutschen Wiedervereinigung übernahm die Meussdoerffer-Gruppe die Malzfabrik. Der Betrieb wurde modernisiert, die Jahresproduktion auf 12 000 Tonnen Braumalz verdoppelt. 2005 ging Meussdoerffer in Insolvenz. Die Kulmbacher Ireks GmbH übernahm. Die Auftragslage reichte nicht, die Produktion überall aufrecht zu erhalten. Den Arbeitskräften in Krostitz war schon vor der Übernahme gekündigt worden.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 16 Jahren steht der größte Teil des Geländes leer. Die Dächer verfallen. Ein Getränkehandel und Transportunternehmen nutzen Flächen. Im Jahr 2010 lagen vor dem Gemeinderat Krostitz sogar Pläne, die vorsahen, das Gebäude abzureißen. Doch das Ensemble aus Darr-, Gersten- und Tennengebäude steht auf der Denkmal-Liste: Die „zeittypische Ziegelbauten“ sind von ortshistorischer, technikgeschichtlicher und landschaftsbildprägender Bedeutung.

Die Laderampen am Krensitzer Speicher verfallen. Quelle: Wolfgang Sens

Der Saatgut-Speicher

Der Putz am Giebel bröckelt. Deshalb ist die Schrift darunter zu sehen: Deutscher Saatgut-Handelsbetrieb. Der markante Speicher steht gleich neben dem Bahnübergang Krensitz. Im Gegensatz zur Malzfabrik in Krostitz und zu anderen Speichergebäuden wie denen am Leipziger Hafenbecken hat er es nicht auf die Denkmalliste geschafft. Er sei vermutlich in den 60er-Jahren gebaut worden, schätzt der 87-jährige Krensitzer Wolfgang Dittmann. Er ist einer der wenigen, die noch etwas über den Speicher wissen. Aber auch er hat ihn nicht von innen gesehen. „Wir haben unser Getreide dorthin geliefert.“

Der Name „Deutscher Saatgut-Handelsbetrieb“ lässt sich noch unter dem bröckelndem Putz entziffern. Quelle: Wolfgang Sens

Aber er weiß, mit welchen Substanzen das Saatgut damals behandelt wurde: Abavit und Germinsan 4099 a. „Das war ein violett-gelbes Pulver und es wurde weltweit angewandt, nicht nur in der DDR.“ Hafer, Saatgetreide, Rübensamen wurden damit gebeizt. Unter anderem war Quecksilber enthalten. Die giftigen Substanzen schützten das Saatgut vor Schimmelbefall, machten es haltbar. Gebeiztes Saatgut darf deshalb nicht als Nahrungsmittel verwendet werden. „Wenn die gebeizt haben, hat sich das Dach lila gefärbt. Das Pulver dürfte in den Beton eingedrungen sein. Warum das jemand gekauft hat, ist mir ein Rätsel. Es besteht begründeter Verdacht, dass auch der Boden ringsum kontaminiert ist. Bei Regen wurde der Staub vom Dach abgespült“, so der 87-Jährige. Bis zur Wende war der Speicher in Betrieb. Die Abwicklung erfolgte über die Treuhandanstalt. Und zu diesem Zeitpunkt war Dittmann nicht mehr im Ort tätig.

Hühnerfarm und Paintball-Gelände

Die ehemalige Paintball-Anlage bei Pröttitz verbirgt sich hinter hoch gewachsenen Bäumen und Sträuchern. Vor allem der hohe Schornstein ragt etwas hervor und macht sie zur Bundesstraße hin für Fahrer, die sich in Richtung Leipzig bewegen, sichtbar. Hier wurden zu DDR-Zeiten Hühner gemästet. Später diente das Gelände auch mal als Möbellager. Die Paintballer betätigten sich nur wenige Jahre. Inzwischen liegt das Gelände wieder verlassen.

Die ehemalige Paintballanlage bei Krostitz Quelle: Wolfgang Sens

Markantes Späne-Lager

Dieser vom wilden Wein umrankte Turm sieht nur so geheimnisvoll aus. Er zieht auf der östlichen Seite in Krensitz die Blicke derjenigen an, die sich aus Richtung Krostitz nähern. Er ist gar kein Relikt aus DDR-Zeiten, sondern nur zwei Jahrzehnte alt. Er dient nicht etwa als Beobachtungsturm, sondern als Späne-Lager der benachbarten Tischlerei Kleeberg. „Wir stellen Holztreppen her und verarbeiten dafür nur naturbelassenes Holz“, so Inhaber Ralf Kleeberg.

Mit wildem Wein bewachsen: Das turmartige Späne-Lager der Tischlerei Kleeberg. Quelle: Wolfgang Sens

Die Späne werden über eine Absauganlage von den Säge-Arbeitsplätzen in den Turm befördert. In den Sommermonaten wird das Brennmaterial nicht gebraucht, dann füllt sich der Betonzylinder. Im Winter wird damit geheizt. Ein anderer Brennstoff ist für den Betrieb nicht nötig. Verlassen sind die Bullenställe in der Nachbarschaft. Aber es wurde bereits viel auf dem Gelände abgebrochen.

Von Heike Liesaus