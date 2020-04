Geisterstätte in Eilenburg: Das ehemalige Bahnbetriebswerk

Eilenburg

In Eilenburg gibt es weit und breit kein anderes Gebäude mit solch einem eigentümlichen Grundriss, der buchstäblich an die Form eines angeknabberten Donuts erinnert. Auf dem Bahnhofsgelände, zwischen Bahngleisen und der angrenzenden Bundesstraße, steht der alte Lokschuppen des einstigen Bahnbetriebswerkes.

In der Ruine des ehemaligen Bahnbetriebswerks in Eilenburg. Quelle: Wolfgang Sens

Das Gelände ist ohne Probleme von einem angrenzenden Fahrradweg begehbar. Kein Zaun hält Interessierte davon ab, die Anlage zu betreten. Ein Seiteneingang steht sperrangelweit auf und verlockt zu einem kleinen Rundgang. Ein Blick ins Innere der Ruine macht klar: Der Begriff „Lokschuppen“ ist eine Untertreibung angesichts der riesigen Halle, die mit ihrem massiven Mauerwerk und der Stahlkonstruktionen seit Jahrzehnten dem Verfall trotzt. Sowohl der Efeu, der an den Innenwänden hinaufklettert, als auch die Graffitis geben diesem unwirklichen Ort das gewisse Etwas: Industrie trifft auf urbane Jugendkultur trifft auf pittoreskes Pflanzenarrangement. Doch was ist hier geschehen?

Ruinen fotografiert und beschrieben

Die Natur holt sich ihren Lebensraum zurück. Quelle: Wolfgang Sens

Die Beantwortung solcher Fragen, kombiniert mit kunstvoller Fotografie, ist das Erfolgsrezept der Buchreihe „ Geisterstätten“, die von Arno Specht ins Leben gerufen wurde. Er hat mit seinem Team unzählige Ruinen besucht, fotografiert und ihre Geschichten aufgeschrieben. Auch der Leipziger Autor Uwe Schimunek gehört seit einigen Jahren zum Team. In dem Band „ Geisterstätten Sachsen: Vergessene Orte“ hat er sich mit der Ruine des Bahnbetriebswerkes befasst und das Resultat seiner Arbeit auch schon im Stadtmuseum Eilenburg vorgestellt.

„Ich merke bei solchen Lesungen, dass es richtig viele Fans gibt“, erzählt Schimunek. „Es kommen zwei Sorten von Leuten – ältere Leute, die eine persönliche Beziehung zu den Fabriken haben, die dort mal gearbeitet haben, und die Hobbyfotografen.“

Tipps von Fotografen

Tipps, wo solche sogenannten „Lost Places“ (verlorene Orte) zu finden sind, hat Schimunek übrigens auch vor allem von Fotografen bekommen. Im Fall Eilenburg kam der Hinweis von Babett Köhler, die auch für die Buchreihe tätig war. Die Recherche zu der Geschichte der Ruinen gestalte sich dagegen nicht immer so einfach. Bei dem Bahnbetriebswerk hatte Schimunek Glück und wurde in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig fündig, erzählt er: „Da habe ich einen Artikel über einen Zeitzeugen gefunden. Er heißt Kurt Krause.“

Co-Autor der Buchreihe Geisterstätten: Uwe Schimunek. Quelle: Pauline Szyltowski

Inzwischen sei die Bedeutung des Bahnbetriebswerks in Vergessenheit geraten, meint Schimunek. Er sagt: „Das Besondere in Eilenburg ist, dass die Stadt mal ein Knotenpunkt war, wo Loks von halb Mitteldeutschland repariert wurden.“ In „ Geisterstätten“ erzählt Schimunek von der Geschichte der Eilenburger Anlage. Darin steht auch geschrieben, dass das Werk 1926 in Betrieb genommen wurde und dass noch in den 1960er Jahren dort 350 Mitarbeiter gearbeitet hatten. Der zum Betriebswerk gehörende Ring-Lokschuppen hatte zwölf Gleise. Eine Drehscheibe hatte den Loks die Einfahrt von den Bahngleisen aus ermöglicht. Bis zu den 1990ern habe der Standort Eilenburg und die Anlage durch interne Umstrukturierungen immer mehr an Bedeutung verloren. 1999 sei sie dann endgültig stillgelegt worden. Auch die Drehscheibe wurde abmontiert.

Von der Natur zurückerobert

Das sieht man auch, wenn man einen Blick auf den Außenbereich der Anlage wirft. Dort ist noch eine kreisrunde Vertiefung zu erkennen, die inzwischen von der Pflanzenwelt zurückerobert wurde.

Die Buchreihe „ Geisterstätten“ wurde vergangenes Jahr abgeschlossen, aber sie hat Schimuneks Blick auf die Umwelt nachhaltig verändert. „Ich sehe überall Häuser, die mir früher nicht aufgefallen wären“, sagt er.

Wer ebenfalls seinen Blick auf die Gebäude seiner Umgebung ändern möchte, der kann sich von „ Geisterstätten Sachsen: Vergessene Orte“ inspirieren lassen. Das Buch ist im Jaron-Verlag erschienen. Weitere Informationen unter www.jaron-verlag.de.

Von Pauline Szyltowski