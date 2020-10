Lufthansa streicht Flüge nach Leipzig – „Wir werden das nicht hinnehmen“

Leipzig/Halle

Da braut sich was zusammen: Lufthansa will bis zum Beginn des Sommerflugplans 2021 nicht mehr von und nach Leipzig/Halle fliegen. Grund dafür sei die geringe Auslastung der Maschinen, wie das Unternehmen auf LVZ-Nachfrage mitteilte (wir berichteten). Auch Lufthansa-Tochter Eurowings hat ihre Flüge ab Schkeuditz vorerst bis Ende Oktober ausgesetzt. Politiker und Wirtschaftsvertreter aus der Region wollen das nicht hinnehmen. Sie fordern die Airline auf, den Flugbetrieb wieder aufzunehmen.

Leipziger OBM Jung : „Wir werden dafür kämpfen“

„Eine Kongress- und Wissenschaftsstadt ohne direkte Fluganbindung ist nicht denkbar“, reagiert der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) auf den Rückzug der Airline. Auch für den Tourismus sei eine Anbindung an das deutschlandweite und internationale Flugverkehrsnetz wichtig. „Wenn sich die Lufthansa jetzt bis Frühjahr 2021 aus Leipzig pandemiebedingt zurückzieht, mag das aus betriebswirtschaftlicher Sicht des Konzerns nachvollziehbar sein. Wir brauchen aber die verlässliche Zusage des Unternehmens, dass ab dem nächsten Jahr der Linienbetrieb ab Leipzig/Halle wieder aufgenommen wird.“ Und Jung weiter: „Diese Zusage ist existenziell zum Beispiel für unsere Messe, aber auch für unseren Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Eine Flugverbindung ist für die gesamte Metropolregion von herausragender Bedeutung und wir werden dafür kämpfen.“

„ Leipzig verliert Attraktivität bei Ansiedlungen“

„Diese Abkopplung darf nicht von Dauer sein“, fordert auch der Landtagsabgeordnete Holger Mann ( SPD). „Vage Ankündigungen, dass diese Verbindungen in den Sommerflugplan 2021 wieder aufgenommen werden, reichen bei weitem nicht aus, um den Akteuren in Leipzig Planungssicherheit zu geben.“ Die Ankündigung der Lufthansa sei eine schwere Hypothek für die Kongress- und Messestadt. „Ohne die Verbindungen nach und über Frankfurt am Main, München oder Düsseldorf droht die hiesige Wirtschaft und Wissenschaft international Kontakte und Attraktivität bei Ansiedlungen zu verlieren.“

Messe Leipzig fordert „vollständige Anbindung“

„Ich verstehe die Entscheidung der Lufthansa als temporär befristete Maßnahme, die der aktuellen Situation geschuldet ist“, sagt Leipzigs Messechef Martin Buhl-Wagner. „Ein dauerhaftes Aussetzen der Flugverbindung zu den internationalen Drehkreuzen ist aus meiner Sicht aber nicht nachvollziehbar und vertretbar.“ Diese würde nicht nur die Erreichbarkeit des Messe- und Kongressstandortes Leipzig und der Wirtschaftsregion Leipzig/Halle, sondern auch der Wirtschaftsräume Sachsen und Mitteldeutschland gefährden. „Deren prosperierende Entwicklung erfordert eine vollständige Anbindung. Die Lufthansa als strukturrelevantes Verkehrsunternehmen hat eine Gleichbehandlung der Wirtschaftsstandorte zu sichern“, so Buhl-Wagner weiter.

Handwerkerchef empört: „Große Frechheit“

Deutlicher wird der Präsident der Handwerkskammer Leipzig Claus Gröhn. „Die Wirtschaft im Osten ist eine junge Pflanze, die gehegt werden will. Die Entscheidung der Lufthansa ist wie Wasserentzug.“ Die Politik dürfe diese „große Frechheit“ auf keinen Fall hinnehmen, fordert Gröhn. „Ein Unternehmen, das mit Staatshilfen in Milliardenhöhe gerettet wird, muss auch strukturpolitisch handeln – und wenn nicht, dazu gedrängt werden.“ Gröhn kündigte „massiven Widerstand“ aus den Reihen der Handwerkerschaft an. „Ich rufe auf, dagegen aufzustehen.“

„Verheerendes Signal für ganze Wirtschaftsraum“

Es sei ein verheerendes Signal, den Standort vom nationalen und internationalen Flugverkehr förmlich abzuschneiden, sagt Kristian Kirpal, Präsident der Leipziger Industrie- und Handelskammer ( IHK). „ Leipzig benötigt als Metropole und Oberzentrum der Region trotz einer unbestritten guten ICE-Anbindung ein adäquates Angebot an Flugverbindungen. Hier nur über die Nachfrage zu argumentieren, greift aus unserer Sicht zu kurz“, so der IHK-Chef. „Wenn Leipzig schlechter erreichbar ist, hat das erhebliche Folgen für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes.“ Kripal weiter: „Die Verantwortlichen von Flughafen, Stadt und Land müssen deshalb jetzt schnell Gespräche führen, damit wichtige Direktverbindungen von und nach Leipzig erhalten bleiben. Es steht viel auf dem Spiel.“

Eurowings schreibt Leipzig /Halle noch nicht ganz ab

Anders als Lufthansa schreibt Eurowings Leipzig/Halle bis Beginn des Sommerflugplans (1. Mai bis 31. Oktober 2021) nicht ab. „Aufgrund der aktuellen Lage sehen wir Herausforderungen für die Aufrechterhaltung in der laufenden Wintersaison, hoffen die Strecke aber schnellstmöglich wieder aufzunehmen“, so Sprecherin Jannah Baldus. Grundsätzlich sehe Eurowings Leipzig als relevanten Markt.

Nach Zwangspause wegen der Corona-Krise bediente Lufthansa ab 7. September elfmal wöchentlich die Strecke nach München. Eurowings ging bereits am 2. August an den Start und flog sechsmal wöchentlich zum Drehkreuz Düsseldorf. Mit Verweis auf die „hervorragende Bahnanbindung“ nach Frankfurt/Main hatte Lufthansa den Betrieb ab Leipzig zum größten deutschen Luftdrehkreuz erst gar nicht wieder aufgenommen.

Von Andreas Dunte