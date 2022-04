Altenburg

Lutz Quester ist ein Mann, der gerne redet. Und viel zu erzählen hat. Über das Leben in der DDR, die Zeit in Stasi-Gefangenschaft und seinen Weg in die Destillerie nach Altenburg.

„Ich habe den Druck die ganze Zeit gespürt“

Lutz Quester wird 1958 in Dresden geboren. Seine Kindheit sei behütet gewesen, aber in „einer Welt voll Denunziation“. Schon früh spürt er die Angst seiner Eltern. Seine Oma sagt ihm, es ist wie früher. Er versteht nicht. Wieso ist es der Familie Quester unangenehm, wenn sie Besuch aus dem Westen bekommt? Wieso kann der Vater Westradio nicht so laut hören? Er versteht nicht.

Doch dass etwas nicht stimmt, wird ihm früh klar. Als der Gruppenzwang in der Schule aufkam, Teil der FDJ zu werden, erinnert er sich. „Ich habe den Druck die ganze Zeit gespürt. Ich hab das System total abgelehnt.“ Quester beginnt, von Freiheit zu träumen. Davon, das Land zu verlassen. „Wenn wir mit Bier am Elbufer saßen und die Lastenkähne beobachtet haben, die nach Hamburg gefahren sind. Da haben wir nachgedacht, wo wir uns da festhalten können.“ Oder als er Karl May gelesen hat. Quester ist ein Freigeist, will die Welt entdecken, die Rocky Mountains sehen und „das Pferd von Winnetou streicheln“.

Vor der BRD-Vertretung verhaftet

Mit Mitte 20 stellt er mehrere Ausreiseanträge für sich und seine Familie. Vergeblich – und er gerät in das Visier der Stasi. Die sagen ihm: „Wenn Sie so weitermachen wie bisher, werden wir sie einsperren.“ Quester ist sich sicher: „Die werden mich verhaften. Ob ich jetzt schwarzfahre oder bei Rot über die Ampel laufe.“ Durch Radio und Buschfunk erfährt er von den Häftlingsfreikäufen und wittert seine Chance. „Die Verzweiflung war so groß, dass es mir am sichersten erschien, auf die Transferliste als politischer Häftling zu kommen.“

1984 stellt er sich mit einem Freund vor die ständige Vertretung der BRD und hält ein Banner hoch. Darauf fordert er die Ausreise für sich und seine Familie. „Ich wusste, dort war eine Videokamera und sie würden das im Westen sehen“, sagt er. 30 Sekunden später wird er niedergeschlagen und verhaftet.

Bereut hat er diesen Schritt nur in der Nacht nach der Festnahme in einer Einzelzelle in Hohenschönhausen. „15 Jahre auf einen Trabbi warten, ist doch gar nicht so schlimm. Einer Partei beitreten, die ich nicht gut finde, ist doch gar nicht so schlecht. Ich dachte, es ist doch alles gar nicht so schlimm.“ Doch die Reue hält nur eine Nacht der Verzweiflung an.

Dass sein Plan den richtigen Verlauf nimmt, wird ihm klar, als er einen Rechtsanwalt zugeteilt bekommt. „Wofür brauche ich einen Rechtsanwalt? Wir sind in keinem Rechtsstaat“, erinnert sich Quester und lacht. Innerhalb der nächsten zehn Monate wird Quester in fünf verschiedenen Gefängnissen inhaftiert. Er spricht von körperlicher Gewalt, aber auch von psychischer Folter. 1985 wird er schließlich als politischer Häftling freigekauft. Nun lebt Quester schon seit fast 30 Jahren im fränkischen Nürnberg, seiner neuen Heimat. Sogar den Dialekt hat er schon übernommen.

Unterwegs als Zeitzeuge

Doch auch nach all den Jahren wird er nicht müde, seine Geschichte immer und immer wieder zu erzählen. Er gründete den Verein Freundeskreis Deutsche Einheit und hält als Zeitzeuge Vorträge in Schulen. „In einer demokratischen Gesellschaft muss man selbst Verantwortung übernehmen. Ich sage ihnen: Ihr habt die Zukunft in der Hand!“ Quester will jungen Menschen die Bedeutung der Demokratie näherbringen – und aufzeigen, was passiert, wenn man keine Wahl mehr hat.

Und er sträubt sich gegen den Begriff „Ostdeutschland“. „Wann hört dieser Schwachsinn endlich auf, in Ost/West zu teilen? Das ist Gift für die Köpfe“, kritisiert Quester. „Mein Geburtsort liegt im Sendegebiet des mitteldeutschen Rundfunks – ich weiß also nicht, wo Ostdeutschland liegt.“

Altenburger Destillerie

Was treibt Quester also nun nach Altenburg? Der 64-Jährige ist einer der vier neuen Eigentümer der Destillerie. Er ist für den Vertrieb der Spirituosen zuständig. Altenburg trägt ihn, wie er sagt, wieder ein Stück in seine alte Heimat. Das Geschäft mit Spirituosen kennt er bereits aus der Wein- und Likörbranche. „Altenburger“ sei für ihn aber eine besondere Marke mit tiefer, regionaler Verwurzelung. Gerade deshalb sei ihm die enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern so wichtig. „Wenn ich die DNA nicht im Herzen habe, verkaufe ich bloß den Alkohol.“ Die Menschen aus der Region schätzt Quester als bodenständig und tatkräftig ein. Eine „Das pack ma’ jetzt an“- Mentalität, wie er sagt. „Und sie haben diesen speziellen Humor“, fügt er hinzu.

„Ich bin ja kein Opfer“

Man könnte meinen, dass Quester mit der Vergangenheit abschließen will. Erinnerungen löschen möchte. Doch der 64-Jährige wirkt geradezu leidenschaftlich, wenn er über die damalige Zeit spricht. Wie sehr er dafür brennt, zeigt sich in seinem Büro in der Destillerie. Ein altes Drehtelefon, ein „Stasi-Verhörschrank“, eine große Sozialismus-Flagge an der Wand, ein Wappen der SED und ein riesiges Porträt von Wilhelm Pieck – dem ersten Präsidenten der DDR. Ob ihm das nicht paradox erscheint? „Nein, ich bin ja kein Opfer. Ich habe gegen die gewonnen.“

Viele würden ihn fragen, warum er denn nicht noch fünf Jahre bis zum Mauerfall gewartet hätte. Immer gibt er dieselbe Antwort: „Wo wäre dann mein Siegergefühl gewesen?“ Quester lacht. Denn dann hätte er den Grenzpolizisten in Westberlin nach seiner Freilassung auch keinen Mittelfinger zeigen können.

Von Yvonne Schmidt